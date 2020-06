Va a 'mitotear' con sus fans en la red

"Mitotear un buen rato con la raza", así resume Francisco "Gallo" Elizalde lo que sucederá el próximo 25 de junio, cuando suba al escenario del King & Queen Cantina de Valle de Guadalupe, el nuevo complejo restaurantero de Mr. Tempo, para un concierto que se transmitirá por Facebook Live.

"Estaremos compartiendo nuestras canciones con la plebe en este live que haremos desde el lugar de nuestro amigo Mr. Tempo", explica Elizalde, el menor de los hermanos Elizalde, una estirpe de cantantes cuyo patriarca es Lalo "el Gallo" Elizalde.

El evento une las voluntades del cantante y de Mr. Tempo, el creador de King and Queen Cantinas (Más Chingón Restaurant Group), empresa con 28 años de experiencia, desde la nueva sede de Valle de Guadalupe, donde Elizalde hará este concierto que, en apego a la nueva normalidad impuesta por la cuarentena, sólo se transmitirá por Facebook Live con acceso libre y gratuito, lo que permitirá que cualquier fan con una conexión a Internet pueda escuchar los versos que lo han hecho famoso y viral en meses recientes: "Usted me debe cien caricias y contando / si no las paga se seguirán acumulando".

Se trata de una canción cuyo video, lanzado hace apenas una semana ya tiene miles de vistas en YouTube.

"Aquí tienen un amigo de corazón", dice el cantante, antes conocido como "Chico" Elizalde, al explicar la manera en la que se ha mantenido en contacto con sus seguidores durante esta época de pandemia.

En su canal de Instagram, por ejemplo, constantemente realiza transmisiones en vivo para cantar a dueto con algunos de ellos y contar anécdotas, además de que en su canal de YouTube se ha convertido en una sensación por su habilidad culinaria: 13 mil 500 suscriptores lo ven cada semana presentar una receta que va, desde aguachile hasta papas en gajo.

El concierto del King & Queen se transmitirá a las 20:00 horas tiempo de México, aunque, como suele suceder con todo el contenido on line de Francisco, sus fans del resto de América se podrán conectar: el horario en Argentina, por ejemplo, corresponde a las 22:00 horas, mientras que en Honduras es 19:00.

"La gente se puede apuntar desde donde sea, lo mismo la raza de Honduras que de Sinaloa o Monterrey", dice Francisco, quien tiene también el proyecto de hacer un concierto junto a su hermano el Jesús Enrique "el Flaco" Elizalde.