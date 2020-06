Se quejan transportistas; CATEM espera consolidar acuerdos

Un grupo de transportistas nuevamente se quejaron públicamente de inconformidades que tienen con la CATEM, razón por la cual la Dirigencia aseguró que hará mesas de trabajo con ellos con la finalidad de llegar a acuerdos.

Los transportistas inconformes dijeron este martes que ellos ya no pertenecen ni a la CTM ni a la CATEM.

Bernabé Puentes, uno de los quejosos, aseguró que son gente de trabajo: "El problema es que nos están quitando el trabajo de varias formas", dijo, y aseguró que es necesario que el Gobierno de Durango revise las placas con las que andan laborando varios de los transportistas pues algunas ya detectadas son particulares.

Armando Cobián Duarte, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dijo que buscarán acuerdos con los transportistas inconformes mediante el diálogo.

Laureano Muñoz, de Bermejillo, Durango, negó que en su caso particular se le haya pagado el trabajo correspondiente a una obra en Ceballos. "Yo no facturé a mi nombre y aquí están las facturas donde la empresa Jidoka de Augusto Ávalos nos abonaba pero no nos acabaron de pagar a nosotros", dijo.

En este punto ya antes la CATEM había mostrado con documentos que hubo pagos dirigidos a Ubaldo Alberto Hernández García y Raymundo Acosta Rueda, líderes de los sindicatos de la zona de Bermejillo, no así a Muñoz.

Al respecto Cobián aseguró: "Yo le pedí a Laureano que sí tiene sus vales con todo gusto voy con Jidoka y le digo que pague esos vales".

Arturo Villegas, representante de la Federación de Camioneros Materialistas de Gómez Palacio, dijo que no están conformes con los roles de trabajo ni con los cobros de facturación con la CATEM. "Nos estamos quedando sin trabajo, nos detienen los camiones por no dar la participación que ellos piden", dijo.

Al respecto el dirigente de la CATEM, Armando Cobián, dijo: "Buscamos mantener la paz laboral no queremos caer en peleas. Tuve una plática en la mañana y esperamos llegar a acuerdos con Arturo para trabajar en conjunto porque el objetivo no es que los transportistas estén peleados. Creo que en mesas de diálogo vamos a poder llegar a buenos acuerdos respetando los espacios de cada quien", aseguró.

Juan González, miembro del Sindicato Transportes Laguneros, expuso que en su caso tienen problema para que les reciban los contratos de trabajo en la Junta de Conciliación y Arbitraje desde el año pasado y que ha recibido señalamientos de intimidación a los constructores.

Al respecto Cobián dijo que en el tema de amenazas no estaba de acuerdo pero que respetaba a los transportistas en su derecho de manifestarse y expresarse y que por su parte merecen todo su respeto, razón por la cual los instó a tener un diálogo y conciliar acuerdos.