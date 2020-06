Isabel Aerenlund se enfrenta al demonio en 'The Containment'

La posesión diabólica de niños es la nueva apuesta mexicana del terror con "The Containment", película cuyo elenco está compuesto por actores nacionales e ingleses como Fernanda Romero y Charlotte Hunter.

Es una historia de suspenso rodada el año pasado bajo la dirección de Jack y Yossi Zagha ("Almacenados") y que se encuentra en posproducción.

Isabel Aerenlund ("Ingobernable") interpreta a la mamá de uno de los chicos que es poseído por un ente.

"Se trata de que están habiendo misteriosas muertes y se tiene que rescatar a una niña", indica la actriz.

"Es un proyecto bastante más contenido y refinado en el sentido del cliché americano, se tuvo un buen guión, bastante complejo y bien presentado, que va a gustar", considera.

Aerenlund destaca que la historia teje alrededor de la naturaleza humana, como el dolor de madre que siente su personaje.

"Y conlleva ciertas situaciones, pero yo no estaba actuando en una película de terror, sino de dos humanos y un conflicto terrible que deben enfrentar", subraya.

"The containmente" fue rodada el año pasado con guión de David Desola ("El hoyo") y la fotografía de Antonio Riestra ("Mamá").

En mayo pasado a Aerenlund, coproductora del filme animado Ana y Bruno, se le vio a nivel mundial en el "Were Are One: A global Film Festival", gratuito en youtube con el cortometraje "No one left behind", dirigido por Guillermo Arriaga.