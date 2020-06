Con sismo y lluvia Danna Paola festeja sus 25 años

Danna Paola cumple este martes 25 años, y aunque la despertó la alarma sísmica, la cantante se siente muy afortunada por haber llegado al cuarto de siglo.

La intérprete compartió en su cuenta de Instagram su sentir en su cumpleaños, posteó una fotografía en la que aparece sonriente con un pastel.

"Ok, no me lo creo qué tan rápido llegó este cuarto de siglo, una locura.... muy inesperado, épico, tembloroso, emocional y lleno de melodías que inundan mi cabeza de todas las experiencias vividas en mi segundo hogar lejos de aquí, y hoy sin mucha opción de volar a otro lado, recibir mi vuelta al sol plenamente en la raíz donde nací sin necesitar nada más".

Danna dijo que ha logrado construir la mujer que alguna vez soñó, hasta ahora, cuestión que la tiene muy feliz y en paz.

"Definitivamente estoy muy agradecida, en paz, reflexiva y llena de luz interna que me hace soplar las velas este año con una sonrisa sincera, y segura de que he construido a la mujer que deseé tanto ser, hasta ahora".

Finalmente, la cantante agradeció todas las muestras de cariño de sus fans, amigos y familiares, como mensajes, llamadas, videos y regalos; aseguró que disfruta de su onomástico comiendo pastel mientras disfruta en su balcón de la lluvia.

"Gracias infinitas por tantos deseos, mensajes, llamadas, videos, cartas, flores, tartas, regalos, detalles bellísimos , y tanto amor sin importar la distancia. GRACIAS ! . Y si estoy sonriendo con lágrimas en los ojos, comiendo pastel mientras veo la lluvia caer en mi balcón, es porque... I'M 25 BITCH".