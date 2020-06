Violeta Isfel se pone a vender hamburguesas tras crisis por pandemia

Para Violeta Isfel, la pandemia por el coronavirus fue el momento de demostrarse que no sólo es una buena actriz sino también una gran cocinera, tanto que incluso se ha lanzado como empresaria al poner un lugar de hamburguesas que planea expandir y en breve traer a la Ciudad de México.

La joven actriz dio a conocer que desde hace unas semanas puso un negocio de comida, ya que tras meses sin actividad laboral y la incertidumbre sobre el futuro de su carrera, se lanzó como cocinera profesional, situación que le ha cambiado el panorama de su vida.

De momento Violeta sólo entrega pedidos en Hidalgo, estado en la que desde hace algunos años vive, pero señaló que el buen recibimiento que ha tenido su comida la ha hecho pensar en ir a la Ciudad de México.

"Mi esposo y yo estamos viendo si ponemos un local allá o lo hacemos a domicilio a través de aplicaciones", dijo.

Para Violeta, hacer este nuevo trabajo le ha brindado dinero extra, y le ha dado tranquilidad mental, al descubrir que, si deja la actuación, existe una nueva actividad que puede realizar.

"En algún momento durante la pandemia me pregunté, 'esto ya cambio, esto se maneja de otra manera, ya no es lo que era, ni siquiera sabemos cómo va regresar el espectáculo, no tengo idea de que va a pasar', así que dije, '¿qué pasa si me dicen que ya no voy a regresar a trabajar?'. Pues seré la mejor hamburguesera, ya me demostré que puedo hacer otra cosas y que lo hago bien", añadió.