Desmiente Ayuntamiento viaje de Zermeño y cobro por ingresar al bosque

El Ayuntamiento de Torreón desmintió algunas noticias falsas que circularon desde el fin de semana pasado en redes sociales, el propio alcalde Jorge Zermeño llamó a la ciudadanía a evitar creer y difundir información que no se encuentre publicada en medios oficiales y con la verificación correspondiente.

Fue durante el sábado que en diversas cuentas de Facebook y Twitter se divulgó una imagen en la que se daba cuenta de un supuesto viaje que realizaba el propio alcalde Zermeño a España "en medio de la pandemia", para ello utilizaron incluso logotipos oficiales de un medio de comunicación en la región, así como un texto presuntamente firmado por una reportera local.

Ayer lunes, también circuló en redes una imagen en la que se informaba sobre presuntos cobros que empezaría a realizar el Ayuntamiento de Torreón en los accesos del Bosque Venustiano Carranza, además de que al espacio se le cambiaría el nombre, entre otras cuestiones; en ambos casos se detalló que se trata de situaciones falsas y que buscan generar confusión hacia la ciudadanía.

"Es gente ociosa que no tiene nada qué hacer, no he salido, iba a tomar antes de que empezara la pandemia, tenía yo programado ir a México tres, cuatro días con mi familia, tuvimos que cancelar eso, o sea tengo pendiente todavía poder llevarme a mis hijos unos días fuera, pero por supuesto que a España o Europa, ni vuelos hay, ni dinero tengo para esos viajes...¿A quién se le ocurre que vamos a cobrar la entrada al bosque? ¿A quién se le ocurre?", reclamó Zermeño Infante.