El grillo, me ha usted de perdonar, pero no canta, grilla. Ése es originalmente el nombre del sonido que el grillo emite, lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a decir que los grillos cantan, que ya los académicos están empezando a decir que grillar es un verbo en desuso… y sí, es cierto, si nos referimos a los grillos, pero en la política, no ¡que va!

Ahora que, hablando de voces o sonidos de animales, digamos que el perro además de ladrar sabe hacer muchas otras cosas… me refiero a los sonidos que emite, sin pensar mal. El perro aparte de lanzar su clásico guau guau, también aúlla y entre otras muchas cosas gruñe para asustar al abusivo que le quiere quitar la comida. La vaca muge, pero el toro no muge, sino que brama. Los pájaros cantan siempre que sean del tipo de las aves canoras, porque hay otros que no cantan armónicamente, nada más hacen un chirrido, por lo tanto, se dice que chirrian. ¿Y el búho? El búho ayea del verbo ayear, mientras que la perdiz "de perdiz" cuchichía, porque hace un ruidito que parece que está repitiendo: cuchichí, cuchichí. ¿Y qué es gruir? Pues es la voz de la grulla: efectivamente la grulla grúe mientras está parada en una sola pata, como las cigüeñas. A propósito, ¿y las cigüeñas? Pues traen a los niños en vuelo transatlántico desde París y sin escalas, según la creencia popular, pero en cuanto al ruido que emiten éste se llama crotorar. Así que quedamos en que la cigüeña (además de meter en líos a algunas parejas que no se la esperan) crotora. El cuervo grazna, -pero a esa forma de graznar se le llama también crascitar. Ahora que, si el cuervo ya tiene el nombre de crascitar para su voz, pues yo diría que le dejara el graznido para uso exclusivo del ganso que también grazna, a su manera, pero lo hace. El grajo es muy parecido al cuervo y hace prácticamente el mismo ruido, pero el grajo es el grajo y es preferible decir que el grajo grajea. Me dijo una prima que hubiera sido una buena puntada cruzar una cigüeña con un loro. Así te llamaba por el celular cuando ya traía al bebé: "¡Ahí voy ya!" Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. . [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA: Luis Carlos: ¿Cómo debo escribir la palabra status? LE RESPONDO: El vocablo estatus es de origen latino y lo correcto es escribirlo con la 'e' inicial. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El gallego se puso muy feliz cuando le regalaron unos esquíes para agua. Luego se puso triste porque no encontró un lago de bajada.