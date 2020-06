Requiere Gómez Palacio más del doble de policías

La Administración municipal que preside Marina Vitela opera con menos de la mitad de los policías que requiere como mínimo Gómez Palacio para brindar atención a la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento actualmente no invierte recursos públicos en reclutamiento de nuevos policías.

El municipio tiene en total 315 elementos, según oficiales de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, no obstante, deben contar con un mínimo de 662. En contraparte, el municipio de Torreón, aunque también tiene déficit de policías, cuenta con cerca de 800 elementos.

El estándar mínimo establecido en el Modelo Óptimo de la Función Policial elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes. En Gómez Palacio hay 367 mil 828 habitantes, por lo que debería tener un mínimo de 662 elementos.

Al respecto, el director de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio, Javier Armando Esparza Pantoja, mencionó que contar con unos 600 policías es una meta establecida para el término de la actual administración municipal.

Respecto a la falta de reclutamiento policial, el director mencionó que se debe a que parte del recurso para este rubro se destinó a la compra de materiales para prevenir el COVID-19.

En cuanto a las pruebas de coronavirus aplicadas en la corporación, todavía falta cerca de la mitad, pues se han aplicado a unos 150 elementos. Hasta el momento solo un agente ha dado positivo al virus, pero fue asintomático.

La Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana no cuenta tampoco con todas las patrullas que requieren los elementos. La corporación tiene 40 unidades, no todas en buenas condiciones, pues algunas han sido reparadas en varias ocasiones, por lo que haría falta un mínimo de unas 20 unidades más. Lo anterior fue reconocido por el titular de la corporación, quien dijo que el objetivo es contar con 60 unidades en total.

Adicionalmente, Gómez Palacio no ha recibido la segunda ministración del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). El Municipio esperaba adquirir unos cinco vehículos (patrullas) para sumarlos a la corporación, pero el recurso no está disponible todavía. La corporación ya no tiene certeza de si alcanzarán a comprar esa cantidad debido a la variación de los precios.

Patrullaje

Algunos de los esfuerzos de la Dirección de Seguridad pese a la falta de elementos y unidades son: *Se abrió la subestación de Gregorio García con 25 elementos. Solo tienen ahí 3 unidades que están cubriendo el corredor del canal del Sacramento. *En la parte central del municipio se trabaja con la Guardia Nacional, misma que opera con 2 unidades, a lo cual se suma una del Municipio. *El perímetro Lavín se patrulla con 2 unidades. *Actualmente faltan unas 20 patrullas más como mínimo y unos 347 policías más para Gómez Palacio.