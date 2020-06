Revela que Cristian golpeó a Verónica Castro

Yolanda Andrade volvió a retomar el tema de su relación que dice que tuvo con Verónica Castro y ahora la conductora aseguró que Cristian golpeó a su madre.

En una entrevista para el programa "El Run Run del Espectáculo" de Argentina, Andrade dio a conocer más detalles acerca del supuesto casamiento que tuvo con la actriz de Los ricos también lloran y del porqué se alejó de Cristian Castro, pese a que con él perdió su virginidad.

"Él sabía que había una relación de amistad, que había una relación más profunda. Mi relación con Cristian terminó cuando golpeó a su mamá... Un día que ella estaba terminando el programa me dijo que iba a casa de su mamá porque Cristian estaba peleando con la mamá (su abuela) y estaba también Valeria (Liberman) embarazada".

La originaria de Culiacán trató de advertir a Verónica de que no se metiera en problemas, pero ella no le hizo caso.

"Yo le dije 'para que vas si tu mamá y Cristian se entienden muy bien y para que vas si te metes en pleitos'. Después ella me habló y me dijo 'Cristian me pegó'. Fui por ella, la lleve al hospital, llegamos y ella dijo que nos habían asaltado".

Andrade aclaró que la agresión no fue por la relación que tenía con la presentadora.

"No fue por mi culpa y no fue porque se enteró de nuestra relación", aseguró.

La también actriz fue cuestionada acerca de si se aprovechó de la fama de la protagonista de El Derecho de Nacer.

"Mi trayectoria obviamente no es la trayectoria comparándola con Verónica para nada. Yo estoy consciente que la gente puede decir eso".

Andrade mencionó que la familia de Verónica estaba al tanto de la relación entre ellas.

"La mamá y sus hijos sabían de nuestra amistad y, obvio, nuestra relación. Ella también convivió con mi familia, con mi mamá, con mis sobrinos en navidades, cumpleaños".