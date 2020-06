Martínez unificará cetro en China

l campeón mundial de peso mosca del WBC, Julio César Martínez, confirmó que unificará su cetro mundial cuando enfrente al también campeón de la división por parte de la WBA, el invicto ucraniano Artem Dalakian (20-0-0, 14 KOs) el día 15 de agosto en China.

Será la otra semana cuando el boxeador se concentre junto con su mánager Mauricio Aceves, en "Temoaya y hacer un trabajo complementario en Jiquipilco y el Centro Ceremonial Otomí", explicó el entrenador apodado como el "Chale".

"Hemos visto peleas ya del ucraniano y abraza mucho; es hostigoso, pero primero Dios con la preparación que haremos tendremos que ganar e ir por los demás títulos", comentó el "Rey" Martínez.

"Yo quiero ser el único peso mosca del mundo y tener esos cuatro cinturones, primero Dios. Después quiero subir a peso supermosca para enfrentar a los mejores como el ´Gallo´ Estrada, ´Chocolatito´ González, Tanaka, y a esperar con muchas ansias", manifestó.

A pesar de que China ha sido el principal epicentro de la pandemia del Coronavirus, Julio expresó no tener temor alguno ya que confía en que existan las garantías sanitarias, de seguridad y logística para que se desarrolle el evento.

"Vamos con todo menos con miedo, los chinos fueron los que pidieron la pelea y tenemos que hacer historia".

El invicto del púgil ucraniano es algo que no le preocupa.

"Es un buen boxeador. Todos queremos ganar y tener esos cinturones y esta no va a ser la excepción. Se ve que no pega duro, pero si es alguien quien no te deja hacer tu pelea", remató.