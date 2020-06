Revisan adecuado manejo de cadáveres en pandemia

Supervisan que 16 hospitales de La Laguna, -principalmente de Torreón - que fueron reconvertidos para la atención al COVID-19 cumplan con las directrices para el manejo seguro, transporte y disposición final de cadáveres que presenten confirmación o sospecha de COVID-19.

El departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria VI que encabeza José Luna Riojas, mencionó que también se les ha informado a las unidades hospitalarias sobre las funerarias que están acreditadas para el manejo de los cuerpos.

Dentro de los requisitos, se verifica que todo el personal que interviene en el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres confirmados o sospechosos de coronavirus, den cumplimiento a las normas de bioseguridad y el uso del equipo de protección personal.

También se debe cumplir con los lineamientos para el traslado al mortuorio, el estudio post-mortem, la atención en la morgue, el féretro y destino final y posteriormente la atención en la funeraria.

César Alejandro Villarreal Romo, responsable de la mesa de Regulación de Servicios de Salud, explicó que "hemos batallado un poco porque no todos los médicos por sus guardias cuentan en cierta forma con la información de lo que es la salida, ya que a veces se les cruzan dos o tres cadáveres, se les está pidiendo que busquen la manera de que sea factible, porque a veces mueren (las personas) en la madrugada y no hay pariente no hay nadie que esté cerca y tienen que darle la salida, esa parte ha sido la más dura".

Revisión

Adicionalmente, Luna Riojas comentó que la dependencia también monitorea los niveles de cloración del agua y el estado que guarda la red general hasta las condiciones de las cisternas.