Christian de Dios hace homenaje a su madre con sus personajes

Para el actor Christian de Dios interpretar villanos es un aliciente creativo. Desde hace un tiempo ha notado que por sus características físicas siempre lo castean en personajes fuertes y malvados, lo que le ha permitido experimentar con distintos estilos y personalidades.

El también diseñador, junto a su esposa, la actriz Sofía Blanchet, suele moldear el estilo de cada personaje al que da vida. Para interpretar a "El Cóndor", en la teleserie "Enemigo íntimo", decidió agregar accesorios que lo convirtieran en un personaje muy característico.

"Comienzo a hacer un desglose y junto a mi esposa hacemos una mesa redonda y empezamos a ver qué podemos rescatar de las figuras que hemos visto a diario, porque en la vida cotidiana vemos muchos personajes, entonces es rescatar un poquito de todas esas cosas. Creamos un vestuario muy particular, pusimos unas plumas y también diseñamos un diente en metal, eso se lo propusimos a la producción y estuvieron encantados"; contó el actor en entrevista.

"El Cóndor" es uno de los reclusos más poderosos de la cárcel de "Las Dunas" y ahí hace dupla con Roxana, personaje interpretado por Fernanda Castillo.

Mientras que como actor su rama son los villanos, en el diseño su especialidad son los sombreros y mezclar estas dos pasiones en su vida es parte de un homenaje que le hace a su madre, quien era costurera y a través de esta labor lo sacó adelante.

"Desde niño crecí con el sonido de la máquina de coser, es algo muy cercano y muy romántico a mí. Entonces es un homenaje que también le hago a mi mamá, para ella era lo máximo que yo me enfocara y modificara mi ropa desde muy niño, así como ella también me impulsó y siempre me apoyó porque quería verme haciendo lo que yo quería, que era la actuación", dijo.

Además de este proyecto para Telemundo, que se estrena el 22 de junio, De Dios también participó en la serie "El Chema" como Vélez, pero por ahora tiene pausados sus demás proyectos debido a la pandemia.