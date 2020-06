Así celebraron los famosos el Día del Padre

A través de sus redes sociales, los famosos compartieron algunas imágenes alusivas a la celebración del Día del Padre.

Una de las que más generó reacciones fue la joven empresaria y socialité, Kylie Jenner, quien como suele hacerlo, preparó una gran festejo con el tono color azul cielo como protagonista en la decoración y hasta el la comida.

Mauricio Ochmann, uno de los actores más populares en México, publicó un mensaje en el que expresa la felicidad de tener a sus dos hijas, asegurando que ser papá "es el mejor regalo que la vida le ha dado".

Por su parte, el cómico y productor mexicano, Eugenio Derbez, compartió una foto de sus cuatro hijos, quienes asegura han sido "sus maestros", gracias a las enseñanzas que le han dado.

A su vez, Sofía Castro compartió una fotografía junto al "Güero" Castro.

" Superhéroes hay muchos, un PAPÁ como tú NINGUNO @elgueromex Al más amoroso, al más paciente, al más consentidor GRACIAS por todo lo que nos das a mis hermanas y a mi por ser mi incondicional, mi mejor amigo y mis “te lo dije” confiaste en mi junto con mamá antes que nadie, me impulsaste a seguir mis sueños y que jamás tuviera miedo de nada por que ahí siempre estarás tú FELIZ DÍA AL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO When my dad didn’t have my hand... he had my back", citó en la publicación en su cuenta de Instagram.

Danna Paola fue otra de las famosas que también dedicó un "post" dedicado a su papá.