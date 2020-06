Cole Sprouse y Lili Reinhart niegan acusaciones por agresión sexual

Lili Reinhart y Cole Sprouse, dos de los protagonistas de la serie Riverdale, rechazaron y criticaron las acusaciones de agresiones sexuales en su contra divulgadas en los últimos días desde cuentas anónimas en Twitter.

"Tres compañeros de reparto y yo fuimos acusados falsamente de delitos sexuales por cuentas anónimas en Twitter. Tomo estas acusaciones muy seriamente, y trabajaré para llegar hasta la raíz de esto", dijo el domingo Sprouse en su perfil de Twitter.

Earlier today myself and three other cast mates were falsely accused of sexual offense by anonymous accounts on twitter. I take these accusations very seriously, and will be working with the right teams to get to the root of it. (1) — Cole M. Sprouse (@colesprouse) June 22, 2020

"Las acusaciones falsas hacen un daño tremendo a las víctimas de agresiones reales. Es más, nunca buscaría silenciar a nadie. Animo a la gente a que examine las acusaciones ya que los eventos detallados ahí son falsos. Este parece la última afirmación en una serie de incidentes que buscan 'cancelar' a mis compañeros y a mí", agregó.

False accusations do tremendous damage to victims of actual assault. Furthermore, I would never seek to silence anybody. I encourage that people look into the accusations themselves, as the events detailed were factually untrue. 2 — Cole M. Sprouse (@colesprouse) June 22, 2020

En el caso de Sprouse, las acusaciones llegaban de una cuenta anónima de Twitter bajo el nombre de usuario @Victori66680029, que no seguía a nadie (ahora tiene 131 seguidores) y cuyos únicos cuatro mensajes eran supuestas revelaciones sobre el actor.

En esos cuatro tuits, esta cuenta con nombre "Victoria" aseguraba haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Sprouse durante una fiesta universitaria.

El portal Buzzfeed señaló que Reinhart y otros actores de Riverdale como Vanessa Morgan y KJ Apa fueron acusados por delitos similares siguiendo un patrón parecido con publicaciones de cuentas anónimas en Twitter.

"Siempre me he tomado las acusaciones de agresión sexual seriamente. Pero se ha demostrado que esta cuenta se creó específicamente para crear historias falsas sobre el reparto y yo", indicó Reinhart.

I have always taken sexual assault allegations seriously. But it was proven that this account was created specifically to create false stories about me and my cast. I can’t think of something more twisted than lying about sexual assault. It invalidates the men and women who are- https://t.co/qcZMXYPNLQ — Lili Reinhart (@lilireinhart) June 22, 2020

"No puedo pensar en algo más retorcido que mentir sobre agresiones sexuales. Invalida a los hombres y las mujeres que son lo suficientemente valientes como para dar un paso al frente con la verdad. Este tipo de mentiras pueden arruinar vidas y carreras", añadió la actriz de Hustlers (2019), quien aseguró que emprenderá acciones legales.

Brave enough to come forward with the truth. This kind of lie can ruin lives and careers- and I can call it a lie because the person who made the allegations already admitted that the stories were fabricated. — Lili Reinhart (@lilireinhart) June 22, 2020

We are looking into taking legal action. This kind of sick behavior only harms true survivors. This was incredibly triggering for me and scary because I’ve always supported survivors and believed them. — Lili Reinhart (@lilireinhart) June 22, 2020

Buzzfeed localizó unas capturas de pantalla en las que la cuenta @Tasha93948576, ya desaparecida pero que había acusado a Reinhart de delitos sexuales, terminaba sus mensajes admitiendo que todo era una treta aleccionadora a partir de argumentos falsos.

"¿Ven lo fácil que es mentir y que ustedes crean todo? Vanessa Morgan y KJ Apa no hicieron una mierda. Ustedes se creen todo", dijo esa cuenta anónima.