Chumel Torres y sus 'roces' con La Laguna

La Comarca Lagunera no ha pasado desapercibida para el influencer, Chumel Torres. Varias veces ha criticado situaciones ocurridas en la región y además hace poco se declaró fanático de Tropicalísimo Apache.

Durante una entrevista que dio al medio El Chilango, Chumel reveló que había una canción de Apache que lo ponía siempre de buena y esa es 40 grados.

“40 grados de Tropicalísimo Apache me da vida. La señora que me ayuda en la casa, me despierta con esa canción”, dijo Torres.

En octubre de 2019, un niño fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en el cuerpo mientras jugaba en la cocina de su casa en Lerdo, pues una olla de frijoles hirviendo cayó sobre él tras jalarla.

A modo de risa, Chumel bromeó con la situación mencionando el accidente ocurrido en la llamada Ciudad Jardín.

"En Durango, niño se quema con olla de frijoles. 'Mamá ¿Qué vamos a comer hoy? Huele bien rico'. Pues a tu hermanito".

En 2018, en las redes sociales circularon imágenes de un semáforo que supuestamente se había derretido en Torreón. El Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Ayuntamiento de Torreón negó que esto haya ocurrido, pero Chumel se quedó con la idea de que sí pasó.

"El calor en el norte está inmamable, pone uno un tuit de que 'hay qué calor' y los norteños luego luego ponen 'Hace mucho más calor aquí, se derritió un semáforo en Torreón', que es lo más cabrón que ha pasado en Torreón en un ching.. de tiempo, hasta venden souvernis del semaforito derretidito", dijo.