Denisha le canta al amor en nuevo sencillo Volverme a enamorar

La que está de manteles largos es la actriz y cantante Denisha. La lagunera además de pasar por una etapa personal muy buena, en lo profesional se encuentra muy contenta con el lanzamiento de su primer sencillo Volverme a enamorar.

Desde su casa en Ciudad de México, la cantante atendió la llamada de este medio para platicar de su nueva relación y sus planes en la música.

"Después de tantos años me animé a sacar este tema que escribí hace dos años, a explorar ese lado de mi carrera, aproveché estos tiempos que estamos pasando de encierro, para sacar esta canción feliz, para un amor bonito y ponernos alegres y dedicársela a quien nos hace sentir bonito".

Y ese amor bonito quien le inspiró el tema fue su novia y con quien actualmente vive la etapa de enamoramiento que la inspira a lanzar temas llenos de optimismo.

"Esta canción la compuse hace dos años, cuando conocí a mi novia, fue un regalo, y literal fue dedicada a nuestra historia, de cómo nos conocimos y enamoramos, también de como hoy en día las aplicaciones juegan una parte importante, y aunque no le damos tanta seriedad, en una de esas puede pegar ahí el amor, como a mí me pasó, entré de juego y me cambió la vida", sentenció muy contenta Denisha.

La lagunera reiteró que el amor es su fuente de inspiración, pues gracias al enamoramiento que ahora vive, sorprendió a su público.

"Solo me habían conocido con temas 'corta venas' y 'duro en contra de ellos', pero también cuando uno está en la tapa de enamoramiento también se puede estar muy inspirado y así me pasó con esta canción, un día agarré mi ukelele, empecé a tocar, las palabras se me fueron saliendo, la música la fui acompañando y así surgió, un tema que habla del amor en cualquiera de sus manifestaciones, pues el amor es amor".

Y esa buena racha en su vida personal se ve reflejada en lo profesional, pues la "animó" a lanzar su carrera en la música, la cual inicia con el sencillo Volverme a enamorar, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, además ya grabó su "video de cuarentena", que fue lanzado días atrás, el cual cuenta con la colaboración de sus amigos y su familia que vive en Torreón, los cuales le enviaron videos desde sus casas para armarlo.

"La canción ha tenido muy buena aceptación de la gente, mientras que el video fue mi regalo de cumpleaños, el 11 de junio se lanzó el 'video cuarentena', pues ya llevo más de 80 días encerrada, así que mis amigos más cercanos y mi familia de Torreón aparecen en el video, cada uno de ellos la hizo de director, es en concepto cuadrícula, y la verdad fue una sorpresa pues mucho del material lo vi hasta el día del lanzamiento, la verdad espero que se haga viral porque es un excelente material".

Sobre sus planes a futuro, comentó que además de continuar en el espectáculo Myst, en el cual lleva cuatro años y donde continúan los ensayos en línea para sus futuras presentaciones, la cantante lagunera espera poder realizar la grabación de sus temas en un estudio, además adelantó que regresará a la conducción.

"Posteriormente pienso sacar otros temas, y tan pronto la pandemia nos deje poder grabar en el estudio y hacer videos como normalmente se realizan, además seguiré sacando canciones de forma digital. Si la vida me lleva a grabar el disco completo yo feliz, creo que la vida me traerá lo que es para mí. Sobre Myst esperamos volver en septiembre, además hay una gran sorpresa, pues regreso a la conducción, no puedo dar muchos detalles, pero sí les puedo asegurar que es un gran proyecto y yo estoy muy emocionada pues es una faceta que me encanta".

En cuanto a la música, son cinco temas los que Denisha piensa dar a conocer, "son canciones de buena vibra, baladas, de amor y desamor, espero ir lanzándolas durante los próximos cinco meses y espero que les guste tanto como Volverme a enamorar".