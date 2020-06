Consuelo Duval cuenta en programa con quién perdió la virginidad

Consuelo Duval no tuvo pelos en la lengua y reveló en una entrevista que su primera vez fue con Raúl Araiza y que lo recuerda porque la trató como una "princesa".

La actriz y conductura fue invitada al programa de Yordi Rosado, La última y nos vamos en donde platicó desde su familia y la falta que le hizo su mamá cuando era niña hasta tocar temas más íntimos como su sexualidad.

Delante del también escritor, relató que cuando estaba en la época de preparatoria entró como recepcionista en Televisa y gracias a ese trabajo conoció al Negro Araiza, quien siempre la saludaba todos los días y que poco a poco fueron coqueteando hasta que en 1987 iniciaron una relación amorosa.

"Es mi primer novio, que mi hermano cómo se encabronaba, pero pues fue mi primer novio en recepción, o sea, yo trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días. Él trabajaba en el melodrama Senda de Gloria", contó.

Sin embargo, contó que al actor le daba miedo llevarla a su casa, porque no quería que lo asaltaran, ya que ella vivía en la ahora alcaldía Cuauhtemoc.

"Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Y yo en Tlatelolco, hijo de su pinche, ya te habrá contado. Me dejaba en el Metro Viveros, claro no le fueran a quitar, pinche cabrón.

"Me dejaba en el Metro me decía: 'Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas' y yo: 'Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro, cabrón'".

Después de eso, Duval abrió su corazón y reveló que fue con él quien perdió su virginidad y que fue todo una bendición que le pasara eso con un hombre como él.

"Viéndolo por el lado de que la primera vez es la que marca la vida,qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque independientemente de que estaba en la época del desmadre, a mí en lo personal, siempre me hizo sentir profundamente amada y dicen que quien trata a una mujer como princesa es que fue educado por una reina, se le nota el reinado por todos lados", confesó Duval.

También dio santo y seña del lugar donde estuvieron juntos la primera vez.

"Era un hotel de los de cortina, porque hasta yo me agaché... Se bajó la cortinita, él pagó y así, ¡qué vergüenza, Yordi! Fue el único ese día. Es que era muy amoroso", aseguró.

"Era muy amoroso... yo creo que le daba mucha ternura", contó la también actriz de novelas.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que Araiza fue el primer hombre que le rompió su corazón, luego de que la dejara por otra actriz, la mismísima Daniela Castro.

"Me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón... Amé que Daniela Castro me habló para amigarse conmigo: 'Hola, tú eres la ex, te invito a Los Ángeles'", contó.

Consuelo es hija de los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Calzada Vidal, una de las intérpretes oficiales de Agustín Lara. Tomó el nombre artístico de su tía María Duval.

Su primera aparición en televisión se dio en 1986 al participar en el programa XE-TU, posteriormente se iniciaría en las telenovelas como Yo compro esa mujer, Los parientes pobres, Te sigo amando, entre otras.

En 1998 se une al programa cómico Derbez en cuando, donde la actriz da a conocer su faceta como comediante al lado del actor Eugenio Derbez.

Al llegar 2001, Consuelo se aleja de las telenovelas para trabajar de lleno como comediante, trabajando durante seis años en La hora pico.