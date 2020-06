Con alza en contagios, laguneros celebran Día del Padre

El Día del Padre fue la excusa perfecta para que cientos de laguneros dejaran el confinamiento y salieran a festejar, haciendo a un lado las recomendaciones de salud y conglomerándose en tiendas de regalos, de ropa, zapaterías, pastelerías, entre otros giros que se vieron beneficiados con el consumo de este domingo.

Estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que solamente un 50 por ciento de los mexicanos festeja el Día del Padre, a diferencia del 80 por ciento que celebra el Día de las Madres, sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria, se observó una gran cantidad de gente en los negocios que buscaban regalos. También en restaurantes hubo una mayor afluencia que en la semana ordinaria.

En los municipios de La Laguna se han incrementado los casos de COVID-19 y, sobre todo, la mortalidad, además de que la movilidad registrada indica que hay una relación con las celebraciones previas del Día del Niño, de la Madre, del Maestro. No obstante, ayer pocos compradores se observaban respetuosos de los lineamientos sanitarios, pues la mayoría no portaba adecuadamente el cubrebocas, no respetaba la sana distancia y algunos iban acompañados de niños, bebés o incluso adultos mayores.

Especialistas médicos han insistido en la necesidad de tomar las precauciones dictadas por la Secretaría de Salud para evitar el contagio por COVID-19, ya que se estima que un 80 por ciento de las personas que lo padecen podrían ser asintomáticas y desconocer que tienen la enfermedad, pero sí infectar a otros.

La Confederación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) estima que se recaudan cerca de 10 mil millones de pesos menos en el Día del Padre que durante el Día de la Madre, aunque este 2020 es un año totalmente atípico debido a la contingencia sanitaria, por lo que en Torreón la Canaco estimó que sería un 60 por ciento menos que la derrama generada durante el año pasado, además de que sería principalmente mediante el comercio en línea y en servicio a domicilio.

Las mayores ventas en esta fecha se generan en productos electrónicos como las tabletas, pantallas de plasma y computadoras, así como en teléfonos móviles, sin embargo, las tiendas de alimentos también reportan una buena venta en términos de la realización de carnes asadas en los hogares.

En cuanto a los recursos que las familias invierten en esta celebración, estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señalan que el 5.3 % destina menos de 200 pesos; el 31 %, entre 200 y 500 pesos; el 15.2,%, entre 500 y 1,000; el 11.1 %, entre 1,000 y 1,500; el 19.8 %, más de 1,500 pesos.

En cuanto a lo más regalado en el Día del Padre, 29 % mencionó un festejo con un desayuno, comida o cena en casa, mientras que un 22 % piensa realizar cualquiera de estas actividades en un restaurante o bar; además la ropa, perfumes, calzado y vinos están entre los regalos con mayor número de menciones.

Sin temor al contagio

No todos los ciudadanos acataron las recomendaciones sanitarias para prevenir un contagio de coronavirus. * Se observaron aglomeraciones en tiendas de ropa, electrónica y restaurantes. * Pese a las recomendaciones sanitarias, mucha gente afuera no portaba el cubrebocas adecuadamente o simplemente carecía del artículo, además de que no guardaban la sana distancia y llevaban menores de edad y adultos mayores, que son población muy vulnerable al virus. * Los comercios confiaban en un aumento de las compras en línea y el servicio a domicilio para esta fecha.