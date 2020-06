LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

HABLANDO DE LENGUAS

Hoy quiero hablarle de la lengua, y claro que siempre lo hago porque mi tema básico es la lengua española, pero hoy, si usted me lo permite me quiero enfocar a la lengua en su sentido más amplio.

Hay muchos tipos de lengua, como las lenguas viperinas, por ejemplo son las que destilan veneno, las lenguas de doble filo que chismean y critican todo lo que se les pone enfrente y también lo que no. A las lenguas viperinas se les dice así porque son como las de las víboras, porque lo viperino es todo lo relativo a la víbora y recuerde usted que donde esta víbora pica, ni remedio de botica.

Hay también las lenguas de fuego, las que vemos en los incendios que están devorándolo todo, relamiéndose de gusto; también están las lenguas muertas como el latín que es el papá de nuestro idioma pero es lengua muerta porque ya no se habla oficialmente, aunque sigue estando presente en todos los hijos que dejó, que son los numerosos y diversos idiomas que se basan en él, en el latín para existir.

Está la lengua en barbacoa que humeante y deliciosa, todos los domingos le compramos a Don Chuy, el de la carnicería al que nunca falta que le llega un chamaco y le pide "Dice mi mamá que le mande tres pesos de barbacoa, pero que sea de pura lengua…"

Alguien que habla de más, se dice que se le fue la lengua o que se va de la lengua o que es muy "lengua larga" o muy "lengua suelta" porque dice mentiras, porque siempre le pone algo de más a lo que platica o porque revela cosas que no debía.

Andar con la lengua de fuera es andar como gallina descabezada, es decir andar muy apurado porque no te alcanza el tiempo para todo lo que tienes que hacer.

Y si criticas lo que hacen los demás y tú estás peor en ese aspecto te van a decir que te has de haber mordido la lengua porque ves una pajita que trae alguien en el ojo y no te das cuenta de que tú traes, no una pajita, sino un tremendo tronco que más bien es ya toda una viga.

Finalmente recuerde usted que no es lo mismo tener algo en la punta de la lengua, que… bueno, luego le explico.

Soy Don Juan Recaredo… compárteme sus dudas y comentarios, [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

¿Qué es alebrestarse?

Originalmente alebrestarse es ponerse alerta como una liebre.

El exceso en el sexo produce amnesia y otros problemas que de momento no recuerdo.