En Lerdo, recuerdan a su padre fallecido

"Si pudiera verlo una vez más, le diría que lo quiero mucho", dijo Elva Gaytán, mientras iba en camino a visitar la tumba de su padre, Miguel, o "Miguelón" para sus más allegados, en el panteón municipal de Lerdo.

Hace cuatro años que falleció y para Elva, acudir al camposanto para honrar sus restos es casi una devoción.

Acompañada de sus dos hijos, quienes sostienen hermosas flores, asegura que es necesario recordar a los difuntos. "El hecho de que ya no estén con nosotros, no es una razón para que nosotros no los sigamos llevando en nuestro corazón. Hoy, Día del Padre, es un día importante para nosotros. Mi padre siempre fue un hombre bien trabajador, un hombre amoroso para con nosotros como familia y siempre se esforzó por darnos todo, tal vez no todo lo mejor que existe pero siempre lo mejor y lo más que él pudo darnos".

Su padre murió a los 59 años de edad debido a una operación, una muerte inesperada que cortó su existencia pero no así el fuerte lazo sentimental.

"Este dolor es algo que ya se lleva siempre con uno. Se aprende a vivir con él y a pesar de él. En lo personal, aún me duele que mi padre se fue rápido. Fue inesperado y es una tristeza en el corazón pero se aprende a vivir así, Dios me dio la oportunidad de poder abrazarlo y besarlo antes de que falleciera. Si pudiera verlo una vez más, le diría que lo quiero mucho y que me duele mucho su partida porque quisiéramos que estuviera todavía con nosotros pero Dios sabe por qué se lo llevó y estoy segura que él ya está en un mejor lugar", relata Elva.

En otro extremo del panteón, una familia, celebra el Día del Padre en su presencia pues acudieron un grupo de cuatro hermanos a visitar a su madre, María del Carmen Contreras de Torres, fallecida hace siete años, también a su abuela y bisabuela debido a que las autoridades no permitieron el ingreso el pasado 10 de mayo.

"Aquí ahorita festejamos a mi papá en vida junto con mi mamá que ya no está. Hay que venir. Estar aquí no solo en estas fechas sino cada vez que se pueda y queremos inculcar esas tradiciones en los menores porque ya las costumbres se van perdiendo. Aprovechamos también este momento para platicar anécdotas", dijo Lourdes Torres, una de los cuatro hermanos.