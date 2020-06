Fraccionamientos en Torreón, sin equipo público

En los últimos 15 años se han autorizado en Torreón 108 nuevos fraccionamientos, pero el 62 por ciento de su superficie habitacional se concentra en zonas de acceso controlado, lo que implica que las áreas de cesión municipal no pueden ser aprovechadas para desarrollar equipamiento público.

Tan solo en la zona norte el Implan ha detectado la necesidad de tres preescolares y seis primarias, equipamiento que no se requiere a largo plazo, sino ya en la actualidad, pero los espacios municipales están muy limitados debido a que las áreas de cesión se encuentran dentro de fraccionamientos cerrados, es decir, no son de fácil acceso público.

Abraham Salazar Valadez, director de Competitividad Sectorial en el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), señaló que, en el diagnóstico del Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Torreón, publicado en 2014, se establece que la ciudad tiene una "ausencia de una imagen urbana capaz de aprovechar las potencialidades paisajísticas", sobre todo en las periferias, caracterizadas por el desarrollo de fraccionamientos cercados por bardas perimetrales.

Tras la aprobación del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción por el Cabildo y su próxima publicación en el Diario Oficial, los fraccionamientos en Torreón están obligados a contar con áreas de cesión municipal ubicadas en zonas de fácil acceso, por lo que deberán estar fuera de los conjuntos habitacionales cerrados además de contar con banquetas de dos metros de ancho y con un 33 % libre para arborizar.

No obstante, la ley no es retroactiva, por lo que este reglamento aplicará para los próximos fraccionamientos que se autoricen y no para los ya existentes.