El Madrid retoma la cima con polémica victoria

Un penal convertido por Sergio Ramos y el gol de Karim Benzema encaminaron ayer al Real Madrid a la victoria 2-1 ante la Real Sociedad para bajar al Barcelona de la cima de la Liga española.

La polémica arbitral acabó marcando el partido en la visita merengue a San Sebastián, un duelo en el que el equipo de Zinedine Zidane ofreció más oficio que juego brillante.

Ramos cobró un penal que llegó en una falta sobre Vinícius Júnior a los 50 minutos y Benzema amplió con un derechazo a los 70. La acción de Benzema fue validada por el videoarbitraje, luego de que hubo reclamos de que el delantero francés controló el balón con el brazo.

Mikel Merino descontó por los anfitriones con un potente zurdazo a los 82, poniéndole emoción a los últimos minutos.

Poco antes del segundo tanto merengue, Adnan Januzaj vio anulada una diana por el juez de línea, después de un tiro rasante que pasó a un lado de Cristian Portugués, quien estaba en posición adelantada, y el árbitro señaló que estorbó al arquero Thibaut Courtois.

"Lo que me molesta es que al final se habla solo de los árbitros. Parece que no hemos hecho nada en el campo, pero la polémica no la vamos a controlar", dijo Zidane.

El Madrid quedó como nuevo líder con 65 puntos, mismos que tiene el Barcelona. Pero los Zidane marcan el paso al favorecerle el criterio de desempate por los tantos marcados en sus duelos directos (0-0 y victoria 2-0 del Madrid).

La gran novedad en el once titular merengue fue la presencia del volante James Rodríguez, quien jugó en el campeonato por primera ocasión desde el 19 de octubre ante el Mallorca. Vinícius también arrancó desde el vamos.

El extremo brasileño tuvo gran relevancia en su primera incursión del complemento en la que llegó por sector izquierdo y se quitó un par de rivales, el segundo con un túnel, y al enfilarse para disparar pareció ser derribado por Diego Llorente para que se marcara el penal.

Ramos, quien tuvo que salir a los 60 por un golpe, definió con clase para poner el 1-0.

ANULAN GOL

Las polémicas crecieron cuando Januzaj recibió el balón afuera del área y sacó un tiro que se metió a las redes, pero la jugada fue invalidada alegando un fuera de lugar de Portugal, lo que provocó los reclamos.

Un par de minutos después llegó la acción de Benzema, en la que se acomodó el balón con la parte derecha del pecho y lo clavó en el fondo de las redes.

El Madrid terminó sofocado en su campo y con gran presión tras la anotación en la recta final de Merino.

En otros duelos de ayer, Celta goleó 6-0 al Alavés y Valencia se impuso 2-0 a Osasuna.

65 PUNTOS suma el Madrid en la cima del torneo, supera al Barcelona por criterio de desempate.