Salen del aislamiento por el Día del Padre

El Día del Padre fue la excusa perfecta para que cientos de laguneros dejaran el confinamiento y salieran a festejar, haciendo a un lado las recomendaciones de salud y conglomerándose en tiendas de regalos, de ropa, zapaterías, pastelerías, entre otros giros que se vieron beneficiados con el consumo de este domingo.

Consumo

Estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que solamente un 50 por ciento de los mexicanos festeja el Día del Padre, a diferencia del 80 por ciento que celebra el Día de las Madres, sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria, se observó a una gran cantidad de gente en los negocios que buscaban regalos, también en restaurantes hubo una mayor afluencia que en la semana ordinaria.

En los municipios de La Laguna se han incrementado los casos de coronavirus y sobre todo, la mortalidad, además de que la movilidad registrada indica que hay una relación con las celebraciones previas del Día del Niño, de la Madre, del Maestro.

No obstante, ayer pocos compradores se observaban respetuosos de los lineamientos sanitarios, pues la mayoría no portaba adecuadamente el cubrebocas o no respetaba la sana distancia, iban acompañados de niños, bebés o incluso, adultos mayores.

Se estima que un 80 por ciento de las personas que padecen el virus podrían ser asintomáticos y desconocerlo, pero sí infectar a otros.

Gasto

Estudios de Profeco señalan que el 5.3 % destina menos de $ 200; el 31 % entre $ 200 y 500; el 15.2 % entre $ 500 y mil; el 11.1 % entre mil y mil 500; el 19.8 % más de 1,500.

50 POR CIENTO

Festeja el Día del Padre en México, mientras que 80 por ciento festeja a las madres.