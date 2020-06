David Ostrosky, un papá en la ficción y la realidad

La mayor lección que David Ostrosky aprendió al convertirse en padre, en 1985, fue cambiar de prioridades.

En "La Casa de las Flores" el actor interpretó a Salomón, un psicólogo infantil que resulta ser el padre de Paulina de la Mora y en la última temporada cobra mucha importancia como pilar de la familia. Su papel aporta entendimiento y comprensión con el resto de los personajes, actitud que no le es ajena en la vida real y como padre de tres jóvenes.

"Habrá muchos actores que sin ser papás puedan hacerlo e interpretarlo igual. Aquí la interpretación más importante no es en la ficción, sino en la realidad del día a día, donde puedes leer muchísimos libros sobre educar y a la mera hora te enfrentas con algo que no sabes ni cómo vas a reaccionar.

"Yo lo que aprendí desde que nació mi hija fue que tengo que dejar de pensar en mí para pensar en mi familia y no hay descanso, no hay de que esto ya no me gustó, ya me cansé, esto es para toda la vida", aseguró el actor en entrevista.

En la actualidad Ariela, Pedro y Aarón son mayores de edad y para Ostrosky lo más gratificante es poder comunicarse y discutir con ellos como adultos.

"Cuando un padre puede aprender de sus hijos es que la retroalimentación ha funcionado y comprueba que las cosas ya no son como antes, cuando se hacía lo que diga el papá y se acabó. Aquí no es así, de chicos sí porque había que poner lineamientos, pero hoy en día no".

Ahora sólo el menor, Aarón, vive con él y durante la pandemia se ha hecho asiduo a la tecnología para comunicarse con los demás a través de videollamadas.

Mientras tanto, el actor espera el estreno en México de la serie "Vis a Vis", donde da vida a un narcotraficante; así mismo aguarda dos series más, pero por el momento vive con incertidumbre.