Jorge Ortiz de Pinedo celebra ser padre con foto familiar

Jorge Ortiz de Pinedo escoge la primera fotografía que tiene de este 2020 para celebrar ser padre de familia.

En ella, relata, están sus hijos, nietos, nuera y su esposa. La reflexión al ver a todos reunidos no podía ser otra: "¿Quién se iba a imaginar que este sería un año tan difícil para las familias del mundo", dijo durante entrevista.

Sin embargo, así como el resto del mundo que hoy sigue enfrentando la pandemia por el COVID-19, la familia del productor y comediante se las ha ingeniado para mantenerse unida aún con la sana distancia, como por ejemplo el día de su cumpleaños.

"Ya no pude reunirme con todos como lo teníamos planeado para el 26 de marzo, día de mi cumpleaños número 72, ese día nos reunimos virtualmente por internet, los vi a todos, pero en pantalla, cada quien en su espacio, me cantaron las mañanitas y me felicitaron a la distancia", recuerda.

De la misma forma, adelanta, Jorge celebrará hoy un día del padre un tanto diferente con ayuda de la tecnología.

"Espero con ansias el día en que pueda abrazarlos y besarlos a todos, mientras tanto festejaré este día del padre en una fiesta por Zoom".