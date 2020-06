1949: Nace Meryl Streep, aclamada actriz estadounidense de teatro, cine y televisión

Meryl Streep, quien es considerada una de las mejores actrices estadounidenses de todos los tiempos gracias a su trabajo en cine, teatro y televisión, celebra este lunes 71 años de vida.

Mary Louise Streep, por su nombre real, nació en Summit, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 22 de junio de 1949. Desde pequeña le atrajo la actuación, por lo que pronto incursionó en obras de teatro del colegio y a los 12 años ya daba clases de canto.

Sus primeros estudios de interpretación los realizó en el Vassar College y posteriormente los amplió en el Darmounth College y en la Yale School of Drama, donde se graduó a mediados de la década de los 70.

Al término de su instrucción académica trabajó durante varios años en el teatro, siendo nominada al premio Tony por su interpretación en la puesta en escena 27 vagones llenos de algodón.

En 1977 debutó en el cine con la película Julia, de Fred Zinnemann, protagonizado por Vanessa Redgrave y Jane Fonda, otras dos grandes de la pantalla grande.

El éxito de Meryl Streep como actriz avanzó con paso firme a finales de la década de los 70, con filmes como El cazador (1978), en la que compartió créditos con Robert de Niro y por la que fue nominada como Mejor Actriz Secundaria; o Manhattan (1979), del conocido actor y director Woody Allen.

En el plano sentimental, durante dos años mantuvo una relación con el también actor John Cazale, a quien conoció durante el rodaje de la película El cazador (1978) y acompañó hasta el último día de su vida. Después se casó con el escultor Donald Gummer, con quien tuvo cuatro hijos.

Por su magnífico desempeño en la teleserie sobre el horror nazi Holocausto, ganó un premio Emmy, en tanto que su primer gran triunfo en cine lo consiguió en Kramer contra Kramer (1979), drama de Robert Benton, por el que obtuvo el Oscar como Mejor Actriz de Reparto, y compartió créditos con el renombrado actor estadounidense Dustin Hoffman.

El mismo galardón pero a Mejor Actriz Principal lo recibió por su participación en la película dirigida por Alan J. Pakula, La decisión de Sophie (1982), en la que encarnó a una mujer de origen judío que tiene que decidir con cuál de sus hijos se queda.

La década de los 80 fue memorable para Meryl Streep, quien tuvo grandes interpretaciones en filmes como La mujer del teniente francés (1981), Memorias de África (1985) y Se acabó el pastel (1986).

En los años 90, la actriz, quien desde 1998 cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, también obtuvo grandes éxitos con Postales desde el filo (1990), de Mike Nichols, director con quien más ha trabajado.

Así como con La muerte le sienta bien (1992), de Robert Zemeckis, o Los puentes de Madison (1995), película dirigida y co-protagonizada por Clint Eastwood.

Además de sus dos premios Oscar, Meryl Streep ha sido nominada en 11 ocasiones más a dicho galardón: como Actriz Secundaria por El cazador (1978) y como Actriz Principal por La mujer del teniente francés (1981), Silkwood (1983) y Memorias de África (1985).

También por Tallo de hierro (1987), Un grito en la oscuridad (1988), Postales desde el filo (1990), Los puentes de Madison (1995), Cosas que importan (1998), Música del corazón (1999) y Adaptación (2002).

Como un hecho que demuestra su entrega y pasión por los papeles que interpreta, para esta última película aprendió a tocar el violín, para lo cual practicó seis horas al día durante ocho semanas.

Entre sus apariciones televisivas se encuentran Ángeles en América (2003), Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket’s, El mensajero del miedo y Secretos compartidos.

Meryl Streep participó junto con Val Kilmer en la película Dark matter, dirigida por el cineasta chino Liu Ye, quien ha sido una revelación dentro del ámbito en su país.

Otros de los filmes en los que intervino son The devil wears prada (2006), Dirty tricks (2006), Evening (2007), Rendition (2007), Leones por corderos (2007), entre otros.

Para 2008, participó en la película La duda y al año siguiente en Julie & Julia, por la que fue nominada a los premios Oscar y BAFTA como Mejor Actriz. Su trabajo continuó con el filme animado Fantastic Mr. Fox, donde prestó su voz para interpretar a "Jane".

Además intervino en el largometraje La dama de hierro, en la que comparte créditos con Jim Broadbent, Anthony Head y Richard E. Grant, bajo la dirección de Phyllida Lloyd, proyecto con el que triunfó en la ceremonia del Oscar, en 2012, en la categoría de Mejor Actriz.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra el protagónico en el filme Las vueltas del destino (August: Osage Country), en el que encarnó a "Violet Wenston", una mujer con cáncer de boca, con adicción a sus medicamentos; con esta participación también obtuvo una nominación al Oscar.

En 2014 participó en Master class, película dirigida por Mike Nichols, en la que dio vida a la diva de la ópera María Callas; la versión teatral de esta historia se estrenó en Broadway, Nueva York, en 1995.

En 2015 estrenó los filmes Ricki and the Flash; en la que Streep deja a su familia para seguir su sueño y convertirse en una estrella de rock, no obstante, se ve obligada a regresar a casa para cuidar de su hija.

Además de Suffragette, que protagonizó al lado de Carey Mulligan, y aborda la historia de una joven soldado del movimiento sufragista inglés.

En 2016, estrenó la película Florence Foster Jenkins, que le trajo varias nominaciones, al año siguiente fue The Post - Los archivos del Pentágono, mientras que en 2018 estuvo involucrada en El regreso de Mary Poppins y Mamma Mia! Here We Go Again.