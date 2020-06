¿De qué mueren los papás en México?

En México la esperanza de vida en los hombres es de 75 años y en mujeres de 81.

Diabetes, tumores y enfermedades del corazón son las principales causas de muerte. Quizá papá es el que menos se queja pero también se enferma. No porque no se sienta mal quiere decir que todo esté bien y hoy en su día hay que considerar también regalarle un chequeo médico. Estas son las enfermedades más recurrentes en las que deben poner atención después de cumplir 40 años o incluso antes si no se tiene un estilo de vida balanceado.

El cáncer de próstata es el padecimiento más letal para ellos y se trata de la primera causa de muerte en mayores de 65. Al año se registran siete mil casos con una tasa de incidencia del 30.6 por cada 100 mil habitantes, mientras que la mortalidad oscila entre 15.5 por 100 mil habitantes. En Coahuila anualmente mueren cien hombres por esta causa y se diagnostican cincuenta. El 70 por ciento de los casos se dan de forma tardía, debido a la falta de cultura preventiva y que por vergüenza o miedo a perder su virilidad evitan realizarse el estudio.

Los hombres son más descuidados con su salud y suelen acudir al médico ya cuando el dolor o padecimiento está muy avanzado. El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que la Diabetes Mellitus, es el segundo padecimiento que afecta más a este sector de la población. Principalmente lo asocia a los malos hábitos de alimentación, sedentarismo, tabaquismo y que son un tanto indisciplinados. En 2019 se registró al estado de Coahuila como primer lugar en tasa de diabetes en general, además es la segunda causa de muerte en el estado tanto de hombres y mujeres. Además padecer obesidad incrementa aún más esta posibilidad. Los hijos corren el riesgo de padecerlo en un 40 por ciento y la probabilidad sube al 70, si la madre también tiene. Un dato alarmante resalta que la mitad de la población con diabetes en todo el mundo no lo sabe y se encuentra sin diagnosticar.

Derivado de los malos hábitos alimenticios y el exceso en el consumo de alcohol así como el tabaco, se desarrolla la cirrosis con las complicaciones del corazón en edades más tempranas donde también se asocia la obesidad. El año pasado Coahuila ocupó el segundo y tercer lugar respectivamente por la ingesta de estas drogas legales. El INEGI tiene documentado casos de cirrosis en hombres desde los 25 años.