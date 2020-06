Denuncias por robos se triplican en Torreón

En el último mes se incrementaron al triple las denuncias por robos a negocio y a casa, además de que prácticamente se duplicaron en violencia familiar, en Torreón.

El robo a negocio pasó de 17 a 64 denuncias de abril a mayo; el de casa, de 17 a 55; el de transeúnte, de 11 a 21; de acuerdo al monitoreo que realiza el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) con los datos de la Fiscalía de Coahuila. La violencia familiar subió de 101 a 198 denuncias. Bajó el robo de vehículo, de 21 a 11 denuncias; y las violaciones, de 7 a 1.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), recordó que desde marzo, cuando inició la contingencia sanitaria, se ha insistido con las autoridades en que se tengan estrategias en conjunto, sin embargo, las cifras de mayo resultan muy altas.

"Entendemos que la pandemia está contribuyendo a esto pero no es algo que debamos soslayar, debemos ponernos todos a trabajar, sube mucho el robo a negocio y el de casa habitación, es algo que se debe tomar en cuenta, no es algo que vengo diciendo ahorita, no es un oportunismo, mis asociados me están reclamando, a mí me robaron baterías de auto, con jaula y todo, de mi negocio, es algo que se está dinamizando y que se está viniendo a incrementar", expresó.

Pidió tomar cartas en el asunto cuanto antes y reforzar el tema preventivo, pues señaló que falta presencia policiaca en las calles, los elementos pedestres y ciclistas que circulaban por el Centro Histórico, que han sido reclamos que han hecho los integrantes de la Canaco.

"Es importante que se tome en cuenta para abonar a la cultura de la prevención", dijo. Citó el caso de una tienda de autoservicio que reporta un 70 por ciento de incidencia de alza en los robos, además de la falta de atención pronta de parte de las autoridades, que tardaron hasta 20 minutos en llegar tras una de las denuncias.

Marco Zamarripa, director del CCI, consideró que se debe ser cuidadoso con la lectura de las denuncias debido al contexto en el que están inmersas, pues explicó que resulta complicada incluso la comparación con periodos anteriores, ya que la situación amerita un análisis más profundo.

"Si bien se incrementan mucho en el mes de mayo las denuncias, quizá también sea porque en abril no había tanta actividad y muchas de las personas no denunciaron o esperaron hasta mayo. Se ve alarmante que de un mes a otro haya brincado tanto pero la verdad es que el contexto de hoy, donde hay tanto desempleo, pérdida de ingresos, todo eso también pueda motivar a que más personas puedan decidir apropiarse de lo ajeno, robar en calle, un negocio, etcétera", expuso.

Seguridad

Incidencia delictiva de abril a mayo. * Robo a negocio y a casa se triplicaron. * Denuncias por violencia familiar tuvieron ligero repunte. * Disminuyeron las quejas por robo a vehículo.