Se triplican las denuncias por robo en Torreón

En el último mes se incrementaron al triple las denuncias por robos a negocio y a casa, además de que prácticamente se duplicaron en violencia familiar en Torreón.

El robo a negocio pasó de 17 a 64 denuncias de abril a mayo; el de casa de 17 a 55; el de transeúnte de 11 a 21, de acuerdo al monitoreo que realiza el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) con los datos de la Fiscalía de Coahuila.

La violencia familiar subió de 101 a 198 denuncias. Bajó el robo de vehículo de 21 a 11 denuncias y las violaciones de siete a uno.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), recordó que desde marzo, cuando inició la contingencia sanitaria, se ha insistido con las autoridades en que se tengan estrategias en conjunto, sin embargo, las cifras de mayo resultan muy altas.

"Entendemos que la pandemia está contribuyendo a esto pero no es algo que debamos soslayar, debemos ponernos todos a trabajar, sube mucho el robo a negocio y el de casa-habitación, es algo que se debe tomar en cuenta, no es algo que vengo diciendo ahorita, no es un oportunismo, mis asociados me están reclamando, a mi me robaron baterías de auto, con jaula y todo, de mi negocio, es algo que se está dinamizando y que se está viniendo a incrementar", expresó.