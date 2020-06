Organizan caravana en apoyo de AMLO

Más de 300 vehículos participaron en la caravana en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, por parte de dirigentes y simpatizantes de Morena, tanto de Coahuila como de Durango, por las principales arterias de esta ciudad.

La diputada federal y expresidenta de Morena en Coahuila, Miroslava Sánchez, mencionó que los militantes han estado muy pasivos pero se hace necesario mostrar el apoyo a la política social encabezada por AMLO. "La gente necesita manifestarse, que se escuche su voz. Somos mayoría los que apoyamos al presidente".

Explicó que por la contingencia sanitaria no pueden realizar una marcha y es por eso que decidieron ir en caravana, en la cual viajarían solo dos personas por vehículo. El contingente se reunió con sus vehículos a un costado del Monumento a Hidalgo, donde les colocaron pancartas y leyendas en apoyo a AMLO.

Elizabeth Estrada Macías, de la Central Campesina Cardenista (CCC), dijo que es un apoyo total e irrestricto al presidente y es una muestra también del hartazgo en contra de la derecha, que se resiste a perder sus privilegios, "pero ya no más. El pueblo se expresó en las urnas en apoyo a la política social de AMLO y este país tiene que cambiar".

Reconoció que el campo es de los sectores más rezagados, pero la situación está cambiando con los apoyos a los campesinos y el impulso que se le está dando al campo, aunque falta mucho por hacer.

El abogado Fernando Rangel De León también se encontraba entre los participantes y recordó que desde su época como estudiante ha simpatizado con la izquierda. "No es la persona, es lo que él (AMLO) representa, desde 1968 estamos en este movimiento y esperamos que haya cambios sustanciales, no cosméticos, pero yo sí le pediría al presidente que no se confronte ya con la oposición, pues como él dice, todos tenemos derecho a tener nuestra opinión y disentir, ya que es una democracia. Esta es una esperanza para que se administre para bien de las grandes mayorías y en eso AMLO debe concentrar sus esfuerzos, no en andar peleando con la oposición, pues ya no estamos en tiempos de campaña, es el presidente de todos los mexicanos", dijo Rangel De León.

La caravana inició en el Monumento Hidalgo hacia el sur por la calle Múzquiz y al llegar a la avenida Juárez dio vuelta hacia el oriente hasta la calle Torreón 2000 (unos 10 kilómetros), para tomar el bulevar Revolución de regreso a la Colón, en donde viraron al norte hasta la Matamoros para luego dirigirse a la Plaza Mayor, donde se dio por terminada, sin mitin para evitar aglomeraciones.

Respaldo

