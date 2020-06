Apoyan a pequeños con sus tratamientos

En apoyo a niños que luchan por mejorar su calidad de vida, el Club Rotario Torreón Empresarial entregó ayer, a manera de donación, siete tratamientos de ortesis para pequeños que son atendidos por la Asociación Pro Infancia Neurogénica (APIN) AC.

Fue en el nuevo centro terapéutico de la asociación, ubicado en la colonia La Merced II, donde se realizó la entrega del donativo que ayudará a siete pequeños a dar un gran paso en sus vidas, ya que la ortesis les permitirá estar de pie e inclusive a algunos, caminar.

El acto de entrega tuvo como anfitrión a Jaime Bernardo Hernández, presidente del consejo de APIN, quien estuvo acompañado por Beatriz Alcalá, directora médica de APIN; y Martha Alicia Parra, coordinadora de AMSIF del Centro APIN; quienes recibieron a Jesús Sánchez de Valle, presidente del Club Rotario Torreón Empresarial; y a Rafael Alanís, vicepresidente del club, quienes se congratularon al ser parte de este donativo que cambiará radicalmente las vidas de los niños.

En el acto estuvieron también presentes niños beneficiados, sus padres y madres, además de personal del centro APIN, encabezados por el doctor Miguel Chong, fundador de la asociación que cuenta con 27 años de servicio. "Estamos de plácemes porque el consejo directivo de APIN, en sinergia con el Club Rotario Torreón Empresarial, que dirige el licenciado Jesús Sánchez de Valle, se dieron a la tarea de entregar siete ortesis a los niños de APIN, con un valor de 75 mil pesos cada una. Esto viene a fortalecer nuestra misión de brindar atención médica integral y de calidad para ayudar a los niños a integrarse a la sociedad", señaló el doctor Chong.

"Es importante que a pesar de la pandemia, la contingencia de COVID y la afectación en la economía a nivel nacional y mundial, el Club Rotario Torreón Empresarial ha seguido apoyando a los niños al cien por ciento, no los han dejado solos y están muy contentos los padres de familia al recibir ese apoyo, porque si no fuera por este programa, los niños probablemente no tendrían manera de integrarse, de poder caminar", añadió.

Dotar de ortesis a niños es un paso muy importante y sumamente benéfico para mejorar su calidad de vida: "aunado al programa de terapia física y rehabilitación que se les da a los niños aquí en la institución, si no se les coloca la ortesis, no podría darse ese cambio de paradigma, para que los niños puedan valerse por sí mismos, por lo que este es un programa muy noble y le agradezco a toda la comunidad lagunera que a pesar de la pandemia, no ha dejado de apoyar a nuestros niños a través de los diferentes programas".

Actualmente, en APIN se atienden a 68 niños y niñas, procedentes de todos los municipios de la Comarca Lagunera e incluso de otras entidades como Zacatecas y Chihuahua, la mayoría afectados por problemas de espina bífida. Cada año, APIN organiza la carrera atlética de 5 kilómetros "Corre, Camina y Ayuda", pero ante la prohibición de los eventos masivos en Coahuila, está aún en espera de poderse realizar durante el mes de octubre, aunque en caso de no llevarse a cabo, el doctor Chong aseguró que seguirán buscando estrategias para que los niños sigan recibiendo apoyos.

La Asociación Pro Infancia Neurogénica, AC (APIN) es un Organismo No Gubernamental con casi 30 años de existencia, ha atendido a niños con discapacidad de los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas y Chihuahua, cuenta con un sistema de rehabilitación pediátrico especializado en espina bífida, en donde se brinda a los niños con discapacidad ya sus familias, amor, esperanza y el cuidado necesario para lograr una rehabilitación integral.

Donación

