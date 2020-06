Se me adelantó el Día del Padre: don Manuel

Para Manuel González Luna, todos los días son Día del Padre. El lagunero, papá de un joven y una adolescente, festeja el poder vivir la experiencia de compartir la vida con sus hijos, lo que él considera es "una bendición".

De oficio vendedor en tianguis, don Manuel goza la convivencia con sus hijos, un joven de 20 años de edad, y en especial con Getsemaní, pequeña de 12 años, quien cumple con un reto muy especial en su vida, al luchar día a día por tener la oportunidad de caminar.

Getse es una pequeña sonriente, atendida por la Asociación Pro Infancia Neurogénica, donde acude a recibir terapias físicas para un día tener la oportunidad de ponerse de pie, caminar y disfrutar la brisa en sus mejillas mientras corre, trayecto que recorre junto a sus padres.

Acompañar a su hija en la lucha por mejorar su calidad de vida no representa un reto duro para don Manuel, quien lo toma como una oportunidad de crecer como persona, un designio de Dios para ayudarlo a ser mejor y darle valor a lo que realmente vale la pena: "no es duro, todo lo contrario. Es una bendición para nosotros, es algo que nos motiva, porque quizá si tuviéramos hijos con sus capacidades normales, no valoraríamos muchas cosas, así que hoy, bendito Dios, son una bendición nuestros hijos, nos ayudan a valorar más la vida", compartió.

Día a día, Getsemaní hace un esfuerzo notable en sus terapias, soportando dolor y mentalizada en poder caminar, objetivo que ve más cerca luego de que ayer recibió una ortesis por parte de APIN y el Club Rotario Torreón Empresarial, lo que dejó prácticamente sin palabras a Manuel: "no puedo describir esta felicidad, sobre todo, primeramente para mi hija, no tenemos con qué pagarlo, solamente dar gracias a Dios, estoy muy feliz, contento, se me adelantó el Día del Padre con esta bendición, con este apoyo tan grande para nosotros, porque son aparatos de un costo muy elevado y no podríamos nosotros en este momento pagarlo, pero gracias a la generosidad de las personas, tenemos hoy esta felicidad", expresó.

Con su nueva ortesis, Getsemaní podrá ponerse de pie, ya que relata que ha avanzado mediante sus terapias, aunque se pone de pie y se le doblan sus piernas, pero con el tratamiento que recibió, podrá pararse de manera normal y participar en las clases de educación física en su escuela. La felicidad se reflejaba en el rostro de Getse, quien sonriente toma la mano de su padre, como queriendo darse cuenta de que el momento es real, que no está soñando, al tiempo que las lágrimas se asoman en sus ojos.

"Me siento igual de feliz que mi niña, muy agradecido con la asociación APIN, con el doctor Miguel Chong, ya que gracias a ellos, nuestros hijos pueden tener una mejor calidad de vida, son personas muy valiosas. Que Dios los bendiga, ellos ayudan a que los niños puedan integrarse a la sociedad y lo merecen", sentenció.