Amandititita pide un alto a la violencia contra la mujer

Amandititita hizo un llamado para que pare la violencia contra la mujer, y recordó que desde hace 10 años ha sido víctima de comentarios misóginos racistas y clasistas por parte de diferentes conductores de televisión, entre ellos Horacio Villalobos.

"Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor", se lee.

En un segundo tweet, la cantante nombró a otros comunicadores que también han hablado mal de ella:

"Ya se me antojo buscar todo lo que han dicho de mi. Gustavo Adolfo Infante Alex Kaffie los más crueles".

Amandititita mencionó que desde hace una década ha recibido comentarios misóginos racistas y clasistas en televisión, y que no pasa nada.

"Bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional".

Finalmente la intérprete reconoció que dichos comentarios la lastimaron por muchos años, sin embargo no busca que le pidan una disculpa, sino que pare la violencia, pues aún es tiempo de "hacer las cosas bien".

"Y no, no busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo NO busco eso, busco que pare la violencia, y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo. Me lastimaron muchos años. Aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma".

Amandititita finalizó su crítica con un video del programa Desde Gayola, creado por Horacio Villalobos.