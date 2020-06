Soy prieta, prietita linda, dice Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio se siente orgullosa de sus orígenes oaxaqueños y de ser morena.

Fue en su cuenta de Twitter donde la actriz compartió un poema en el que le enaltece, "ser prieta".

Yalitza Aparicio se enorgullece de su color de piel y de sus orígenes oaxaqueños, así lo reiteró en su cuenta de Twitter, donde compartió un poema referente a "ser prieta".

"Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto. Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva", escribió la protagonista de la cinta ROMA refiriéndose quizás a la polémica que rodeó a Bárbara de Regil por que le desagradó verse morena en un filtro que pensaba usar en una historia de Instagram.

El poema al que se refería Aparicio es este:

El poema que Yalitza compartió es este: "Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales, prieta como chile tatemado, prieta como los frijoles, prieta como el mole, prieta como la obsidiana, prieta como la tierra fértil bajo mis pies descalzos, prieta como mis abuelos, prieta como la noche, prieta raza de bronce. Me dicen prieta y piensan que es insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra".

Los internautas celebraron que Yalitza compartiera dichas palabras.

"Bella, No sabes la admiración que siento que le des identidad a México y a muchas voces. Sigue haciéndolo porque hay mucha gente retrógrada que no permite avanzar. Arcoíris ORGULLO NACIONAL", dijo un seguidor.

No faltó quién la criticó asegurando que Yalitza se victimizaba por el color de su piel.

"Como te encanta hacerte la víctima para sobresalir.El color no tiene nada que ver, nosotros los morenos o trigueños nos ofendemos porque nos digan así y es el color que somos.Hay morenos, negros, blancos, cuál es el problema?. Prieto se ha usado siempre, si me dicen güero lloro?", le respondió otro usuario.

En México y el mundo recientemente se han incrementado los casos de racismo. Yalitza y Tenoch Huerta recién lanzaron un "ya basta" contra dicho problema y el clasismo.