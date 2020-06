'Ya llevamos tres días sin agua', reclaman colonos de Villa Florida

Por espacio de una hora, vecinos de la colonia Villa Florida bloquearon parcialmente la carretera Torreón- San Pedro debido a que tienen desde el jueves sin agua en sus domicilios.

Los quejosos llegaron alrededor de las 8 de la noche, cerraron la circulación de los carriles de Madero a Torreón y dijeron que tienen años con la escasez, incluso por mucho tiempo les "tandeaban" el líquido dos horas al día, a partir de las 5 o 6 de la mañana, pero hace tres días que no sale nada.

Reprocharon a los administradores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) que con la contingencia sanitaria y con las altas temperaturas se les "castigue" de esa manera, pues dicen que les resolvieron el problema en otros fraccionamientos que se encuentran al norte del municipio, pero a ellos no.

Incluso manifiestan que por los años que llevan batallando sin el líquido interpusieron un amparo y el Juez Tercero de Distrito les dio la razón y ordenó a las autoridades se les garantizara el agua, al ser un derecho humano, pero han incurrido en un desacato judicial, incluso el documento se le entregó a Simas el 25 de mayo .

"Los señores no respetaron la orden del juez, seguimos batallando y ya llevamos tres días sin agua. No había prendido las bombas y no había llenado el tanque de almacenamiento y la gente ya está desesperada, esto es muy grave porque este es un problema en todo Torreón y hay personas con discapacidad, hay niños, adultos mayores y que ahorita con la pandemia, el agua toma un papel fundamental para enfrentar esta grave crisis de salud", dijo

En el lugar había elementos de varias corporaciones policíacas y Tránsito y Vialidad que guiaban al tráfico vehicular y los vecinos proponían que mientras solucionaban los problemas "técnicos" les llenaran el tanque de rebombeo con pipas, situación a la que accedió el personal del Simas, que acudió para dialogar con ellos.