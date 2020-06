Nunca olvida a su padre

Pepe Aguilar siempre extrañará a su padre Antonio Aguilar, a quien considera un padre ejemplar que le enseñó todo y ahora quiere ser ese ejemplo a seguir para sus hijos, quienes lo consideran una gran guía en su vida.

"Siempre extrañaré a mi padre y entre más crezco, más lo extraño, porque lo entiendo más; extraño sus consejos, platicar con él en esta etapa de mi vida sería un gran lujo, me acuerdo de su enseñanza y es como platicar con él, pero por supuesto que físicamente siempre extrañaré a mi padre", comentó.

El cantante mexicano recordó que su padre le enseñó a trabajar duro y luchar por salir adelante. "Llegó a verme con mucho éxito, ganando grammys, llenando arenas, pero para él mejor reconocimiento era que me veía funcional, hacer las cosas bien, a él no le importaban los premios, los discos de Diamante, creo que esas son consecuencias de tu trabajo, él así lo veía y yo también", dijo.

Ahora que él es papá, quiere dejar a sus hijos esas enseñanzas, se siente muy orgullo de ellos y además quiere protegerlos como cualquier padre lo haría.

Como con su hija Ángela Aguilar, a quien protege como "sabueso" de todos aquellos que la pretenden o quieren acercarse con fines dudosos.

"Como padre nos soy celoso, pero sí la cuido mucho porque de repente hay cada tipo. Como todo el mundo está conectado, ves los mensajes que le ponen y tiene 16 años la niña, entonces tiene uno que andar ahí al pendiente, incluso conocidos, creo que artista o no, hay que cuidarla, es complicado, y como canta, y muy bien, es el pretexto perfecto para hacer duetos, pero ella está educada, porque luego ha habido gente famosa que quiere cantar con ella, entonces nos los pasa, les dice 'pues habla con mi papá' y ya nos dice qué onda", compartió.

Por su lado, Ángela explicó que su papá es muy estricto pero se siente muy afortunada de ser su hija y ser su guía de luz.

"Tampoco tanto así como que no te deja hacer nada, mi papá tiene ciertas reglas y las tienes que seguir a como dé lugar y si las seguimos todo bien al 100, pero si no, ahí sí se pone un poco más fuerte con nosotros, pero la verdad mi papá es súper señor, súper papá y me siento muy feliz y soy muy afortunada de tenerlos como guía en este mundo", señaló.

"La verdad no tiene de que preocuparse, yo ahorita no busco nada relacionado al amor, lo único que estoy buscando son canciones de amor, pues ahorita el amor de mi vida es mi carrera y estoy enfocada en ella", le respondió a Pepe.

Leonardo Aguilar también le manda un mensaje a su padre: "Muchas gracias por la paciencia que nos ha tenido", y argumenta que le gustaría ser un Pepe Aguilar cuando tenga hijos.

"En el trabajo es súper estricto, al principio cuando éramos niños, cada vez que cantábamos en sus shows, al término se acordaba de todo lo que habíamos hecho y nos decía qué hicimos, mal o bien, y siempre era así en cada show, pero así aprendimos, ya cuando éramos más grandes nos dio la libertad para experimentar más, si algo no le gustaba nos decía 'esto no lo hagas', para que no la fuéramos a regar, pero entonces ya teníamos más libertad porque ya teníamos las bases", recordó.

"Pero es más estricto como papá, por el respeto, porque a mi papá lo educaron desde chiquito a respetar y lo que se merece respetar se respeta y punto", abundó.