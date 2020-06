'Nos duele estar con esa silla vacía'

EL SIGLO DE TORREÓN

urante casi 16 años, ha sido muy común ver a Silvia Ortiz en marchas y diligencias vinculadas con la desaparición de su hija Fanny pero detrás, también hay un padre en este difícil proceso de búsqueda que ha recorrido miles de kilómetros exigiendo verdad y justicia, quien considera que desde que se llevaron a su niña, le "desmadraron la vida" a su familia.

Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz desapareció un 5 de noviembre del año 2004 en la ciudad de Torreón, Coahuila, a los 16 años de edad. Desde entonces ha sido uno de los casos más emblemáticos en cuanto a desaparición de personas se refiere, mayormente en la zona norte del país, alcanzando a medios de comunicación nacionales e internacionales.

Sin quitarle ningún mérito a su esposa Silvia quien asegura, ha hecho una labor incansable, el padre de Fanny, Óscar Sánchez-Viesca, dice que durante todo este tiempo ha habido una lucha "desigual" con las autoridades "por la inacción desde un principio" en el caso de su hija.

"Del caso de mi hija, desgraciadamente seguimos como el primer día, a lo mejor dirán ¿cómo es posible que en 16 años no haya nada en relación a mi hija?, bueno, pues no hay nada porque en el caso de mi hija yo no sé quién esté detrás de todo esto. Hasta la fecha no lo sabemos, ha sido una lucha titánica que hemos hecho mi esposa y yo en estos 16 años y sin duda alguna, lo seguiremos haciendo mientras Dios nos preste vida y salud. Queremos saber la verdad, tener la justicia, saber qué pasó con ella y dónde está, de la forma en que Dios nos la entregue, qué más quisiéramos que fuera en vida, ojalá y así sea", expresó.

Óscar, cabeza de familia y padre de otros dos hijos varones, platica que la desaparición de Fanny ha sido muy dura. En casa hay una silla vacía y tal como lo ha expresado su esposa, no hay festejos de cumpleaños, de Navidad ni Año Nuevo. Mucho menos del Día del Padre.

La voz del hombre se quiebra y mientras porta un cubrebocas personalizado con la imagen de su hija y la leyenda "Ayúdanos a encontrarlos", agrega:

"Nos duele el alma, nos duele el corazón estar con esa silla vacía en la casa, me pegaron doblemente con la privación de su libertad porque en mi casa fuimos cuatro hombres, ni una mujer. Cuando nació la niña en la Clínica del Magisterio que estaba en la Leona Vicario entre Morelos y Matamoros, yo no lo creía, la enfermera tuvo que quitarle su pañalito para que yo viera que era niña. En ese momento me volví loco (y sonríe), me acuerdo que fui a una dulcería que estaba ahí a unas cuadras en la Allende y Galeana, compré unas cajas de chocolates y venía por la calle dándoles como loco a gente que ni conocía, venía a risa y risa y llorando. Todos mis hijos son iguales pero para mí, Fanny tiene un significado muy especial, siempre fue y sigue siendo mi motor", relató.

Óscar recuerda a Silvia Stephanie como una jovencita introvertida, sin malicia y muy vulnerable ante cualquier acción de violencia. "No salía de la casa, parecía hermana de Silvia, se la pasaban jugando todas las tardes, Silvia era su gran amiga, su compañera y lo sigue siendo, esperando que un día regrese con bien, fueron 16 años que Dios nos la prestó para disfrutarla y después de la privaron de su libertad. Desde ahí nos cambió la vida, se nos desmoronó, nos desmadraron la vida en todos los aspectos, psicológico, anímico, económico, en todo", relata.

En este 2020 se cumplen 16 años de la lucha que iniciaron Óscar y su esposa Silvia para dar con el paradero de su hija, así como también un año más sin celebrar el Día del Padre. "El Día del Padre yo sí la extraño mucho, porque de mis tres hijos ella era la más detallista. Para mí el Día del Padre es un día más, me duele porque veo los festejos, me meto al Facebook y todos festejando con su familia completa, a veces me da envidia, me da sentimiento, pero aquí no puede haber un festejo si falta alguien y más si es mi hija. Lo peor que le puede pasar a un padre en la vida es que nos falte un hijo y más de esa manera, aunque no deja de ser doloroso y difícil es muy diferente cuando Dios te lo recogió porque tenía una enfermedad porque te resignas pero de esta forma, que nos la arrebataron de un día para otro, de esa manera, sin saber qué es lo que sufrió, qué es lo que está sufriendo si es que está con vida, ¿qué le están haciendo?", cuestiona.

Cuando ocurrió la desaparición de "Fanny", la familia Sánchez-Viesca Ortiz lo perdió todo. Vendieron su casa, joyas y automóviles. Tiempo después, Óscar dejó su trabajo para dedicarse de lleno a la búsqueda de su hija en la República Mexicana y en países como Estados Unidos además de que junto a su esposa, se convirtieron en activistas para apoyar a otras personas que atraviesan por situaciones similares.

Formalmente, el Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) se constituyó en 2016 aunque desde 2015 y ante la falta de resultados por parte de las autoridades, comenzaron una búsqueda independiente en campo para localizar a sus familiares desaparecidos.

En la actualidad, registran alrededor de 200 casos de personas desaparecidas en La Laguna de Coahuila y Durango y hay un equipo de búsqueda independiente formado por diez personas que han tomado cursos en la División Científica de la Policía Federal y con el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) además de capacitaciones vía redes sociales en torno al tema.

Óscar Sánchez-Viesca recordó que el próximo 11 de septiembre del año en curso, su hija Silvia Stephanie estará cumpliendo 31 años de edad además de que hace un llamado a la sociedad para que, quien tenga información sobre su paradero, se comunique al teléfono 871-205-4006 o bien, envíen un correo electrónico a: [email protected]

"Si llegamos a encontrarla con vida, ahí va a empezar lo difícil realmente como familia, si Dios nos lo permite y es así, que sea de lo mejor manera, porque no va a ser la misma Fanny que conocimos. Esto lleva mucho tiempo y le apuestan a que uno se canse, hay gente que ha claudicado pero nosotros vamos a seguir como si fuera el primer día, la vamos a seguir buscando hasta que Dios nos preste vida y salud", concluyó.