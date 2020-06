Durante casi 16 años, ha sido muy común ver a Silvia Ortíz en marchas y diligencias vinculadas con la desaparición de su hija "Fanny" pero detrás, también hay un padre en este difícil proceso de búsqueda que ha recorrido miles de kilómetros exigiendo verdad y justicia y que considera que desde que se llevaron a su niña, le "desmadraron la vida" a su familia.

Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortíz, desapareció un 5 de noviembre del año 2004 en la ciudad de Torreón, Coahuila, a los 16 años de edad y desde entonces ha sido uno de los casos más emblemáticos en cuanto a desaparición de personas se refiere, mayormente en la zona norte del país, alcanzando a medios de comunicación nacionales e internacionales. Sin quitarle ningún mérito a su esposa Silvia quien asegura, ha hecho una labor incansable, el padre de "Fanny", Óscar Sánchez-Viesca dice que durante todo este tiempo ha habido una lucha "desigual" con las autoridades "por la inacción desde un principio" en el caso de su hija.

"Del caso de mi hija, desgraciadamente seguimos como el primer día, a lo mejor dirán ¿cómo es posible que en 16 años no haya nada en relación a mi hija?, bueno, pues no hay nada porque en el caso de mi hija yo no sé quién esté detrás de todo esto, hasta la fecha no lo sabemos, ha sido una lucha titánica que hemos hecho mi esposa y yo en estos 16 años y sin duda alguna, lo seguiremos haciendo mientras Dios nos preste vida y salud. Queremos saber la verdad, tener la justicia, saber qué pasó con ella y dónde está, de la forma en que Dios nos la entregue, qué más quisiéramos que fuera en vida, ojalá y así sea", expresó.

En este 2020 se cumplen 16 años de la lucha que iniciaron Óscar y su esposa Silvia para dar con el paradero de su hija así como también un año más sin celebrar el Día del Padre. "El Día del Padre yo sí la extraño mucho, porque de mis tres hijos ella era la más detallista. Para mí el Día del Padre es un día más, me duele porque veo los festejos, me meto al Facebook y todos festejando con su familia completa, a veces me da envidia, me da sentimiento, pero aquí no puede haber un festejo si falta alguien y más si es mi hija".

La buscan

Cuando ocurrió la desaparición de "Fanny", la familia Sánchez-Viesca Ortíz lo perdió todo. Vendieron su casa, joyas y automóviles para dedicarse de lleno a la búsqueda de su hija.

De 'Fanny' no tiene nada que festejar

DATOS

31

AñOS

Cumplirá 'Fanny' el próximo 11 de septiembre de este 2020. En noviembre serán 16 años de desaparecida.

Forman grupo

Formalmente, el Grupo VIDA se constituyó en 2016 aunque desde 2015 y ante la falta de resultados por parte de las autoridades, comenzaron una búsqueda independiente en campo.

NúMERO Fotos: La i

Tel.- 7166012

Desaparecidos

En la actualidad, registran alrededor de 200 casos de personas desaparecidas en La Laguna de Coahuila y Durango. El grupo ha tomado capacitación en materia forense y de búsqueda.