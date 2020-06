Fernando del Solar toma fuerza en sus hijos para combatir el cáncer

Fernando del Solar ha sido un padre ejemplar y es que a mediados del 2012, el conductor fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo.

En entrevista exclusiva para el programa "Ventaneando", reveló que sus hijos Paolo y Luciano le dieron la fuerza necesaria para poder combatir la enfermedad, ya que en ese entonces él se encontraba en una situación muy vulnerable.

"Recuerdo cuando llegaba de las quimioterapias y les decía, hoy papá no tiene ganas de jugar… y me acuerdo que ellos venían y me cuchearaban, Lucky se ponía atrás, me abrazaba y Paolo se ponía adelante y también me abrazaba, y eso para mí era genial, porque sin decirme nada ellos me daban toda la fuerza", compartió Fernando.

También compartió que en la actualidad no ha hablado del tema con sus hijos ya que piensa aún están muy pequeños para entenderlo, pero en su momento les agradecerá por la fuerza y el apoyo que siempre le dieron.

El conductor argentino expresó que actualmente sigue en recuperación, cuida su alimentación y hace ejercicio, pero su salud ha mejorado.

"Gracias a Dios hoy les puedo decir que voy muy bien, subiendo de peso. comiendo bien, estoy en Cuernavaca recuperándome ya que hay menos contaminación y más oxigenación, eso ayuda mucho a mi recuperación", agregó.

Por otra parte confesó que se encuentra muy enamorado y feliz con su novia Anna Ferro y no descarta la posibilidad de volverse a casar en un futuro.