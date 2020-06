Felicitación de Adal Ramones a Chumel crea polémica en redes

Luego de que el youtuber compartiera con sus seguidores un fragmento de su nuevo video que publicó en el canal de YouTube, El Pulso de la República, donde habla de lo sucedido, el expresentador de Otro Rollo reaccionó a dicho clip con una felicitación.

“No había tenido la oportunidad de escribirte y no tengo el gusto de conocerte en persona, pero considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad. Sigue así, que somos muchos los que pensamos como tú. ¡Te has hecho en el camino con valor!”, escribió el cómico a Chumel Torres.

