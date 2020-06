Mexicana gana premio en Nueva York con corto sobre el COVID-19

En medio de las malas noticias por la contingencia sanitaria, una mexicana que vive en Brooklyn, zona que fue epicentro de la contingencia sanitaria, alza la mano con señal de triunfo.

Laura Mariana Meraz, fotógrafa y directora, quien radica en la Gran Manzana, acaba de ganar el New York City Quarantine Film Festival con el cortometraje 19 times.

La historia, de casi tres minutos, es un diario visual de las últimas semanas en la llamada ciudad que nunca duerme, pero teniendo ahora que cerrar todo.

"Me fui a filmar alrededor de mi barrio y lo hice en orden cronológico, desde cuando recibo la noticia del cierre con mis amigos, las compras de emergencia y entrar a la tienda donde no había nada, las llamadas con mi familia que me dan batería para sentirme fuerte y todo lo demás", detalla Laura.

"En todas estas semanas ha sido como montaña rusa, a veces te sientes bien, como artista tienes tiempo para trabajar en proyectos y, después, es el temor de ver tanta noticia y muertos, es impactante todo", agrega.

19 times ganó el galardón como mejor corto de Brooklyn y el premio es ser exhibido con los demás ganadores en parques de Nueva York a fines del verano. Ahora mismo se encuentra en línea youtube.

Laura Mariana vive en la ciudad estadounidense desde hace seis años con su esposo alemán. Realiza video musicales con artistas y músicos de ambos países.

"Fue muy bonito todo, sentir el apoyo de artistas mexicanos y decir que México ganó un premio y fue una mujer mexicana es un orgullo", expresa Laura.

En los próximo días presentará el libro 19 times, que con fotografías diseminadas en alrededor de 100 páginas, muestra también la vida en el COVID-19.

La editorial teutona Kerschensteiner Verlag es la encargada de su distribución internacional.