Edith Márquez le echa flores a Torreón

En innumerables ocasiones, Edith Márquez ha venido a la Comarca Lagunera a ofrecer giras como Emociones y Contigo. Siempre le ha ido muy bien en sus presentaciones en la región, motivo por el que le tiene un gran respeto.

La exTimbiriche platicó con El Siglo de Torreón de un concierto virtual que ofrecerá hoy a las 20:30 horas denominado Las que siempre quise cantar, con un mariachi y tres tequilas y además contó lo mucho que le importa Torreón.

"Siempre me acuerdo de Torreón, qué ganas de volver. En verdad que los laguneros son mi hit, ustedes son la neta. Espero que no sea mucho el tiempo que pase para poder reencontrarme con ustedes una vez más".

Desde su casa, la intérprete comentó que ya se encuentra lista para ofrecer dicho espectáculo que le permitirá saludar a todos sus fans de México y Latinoamérica y consentirlos con lo que mejor sabe hacer…cantar.

"La gente podrá disfrutar desde su casas este show. Por supuesto que no es como nos gustaría, pues estamos acostumbrados a los conciertos masivos, pero bueno en mi caso podrá descansar mi alma de poder cantar".

Márquez enumeró algunas ventajas de estas presentaciones que buscan mover la economía de la industria del entretenimiento que ha sido dañada por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

"Hay varias cosas positivas . Al estar en casa no vamos a batallar con la persona que está a un lado y está hablando durante un concierto, con el que está sentado adelante y no deja ver. Además aquí van a tener sus botanas y su vinito sin problema.

"Para poder accesar al concierto pueden entrar a la página de www.eticket.mx y ahí comprarlo. En la preventa costó 99 pesos y el mero sábado, 150. Es un costo simbólico que servirá para ayudar a que poco a poco la industria se reactive".

La también actriz comentó que el set list ya se encuentra en sus redes sociales. Aclaró que los temas que incluyó jamás los había interpretado en algún espectáculo, con el fin de que el virtual se volviera más atractivo para sus seguidores.

"No serán melodías que les aparezcan en Youtube. Voy a cantar temas como No discutamos, Fallaste corazón y otras más que creo serán del agrado del público. Me va a acompañar mi mariachi Los Gallos de México.

Edith Márquez lamentó que la pandemia esté generando una recesión económica mundial y aseguró que el planeta entero tardará bastante tiempo en recuperarse.

"Creo que nos pusieron una fuerte sacudida sobre todo en cuanto a que tendremos que ser más conscientes y debemos valorar lo que antes no valorábamos. Cuando todo se reactive, espero que nos volvamos muchos mejores seres humanos".

Por otro lado, Edith celebró que casi llega al millón y medio de suscriptores en la plataforma Spotify en donde ha colocado muy bien temas como Aunque sea en otra vida, Dejémoslo así y Mi error, mi fantasía.

"Estoy muy agradecida con mis Marquezos -Como ella llama a sus fans- que me han apoyado tanto. Todos los intérpretes nos debemos al público y en serio que no tengo palabras para agradecerles tanto apoyo".

Recordó Edith Márquez que justo Mi error, mi fantasía es una canción de la autoría de un lagunero, que es Bruno Danzza.

"Bruno es uno de mis grandes y mejores amigos. Es también compositor de otros de mis grandes éxitos que es Mírame. Él es orgullosamente de Torreón".