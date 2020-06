Artistas lamentan muerte de Elizabeth Montaño

Artistas como Natalia Jiménez y Mauricio Martínez reaccionaron ayer luego de que encontraran sin vida a la mujer transgénero Elizabeth Montaño quien era doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A unos días de que se reportara su desaparición fue encontrada sin vida en la carretera federal México-Cuernavaca. La cantante lamentó que pese a la apertura que hay México, es lamentable que muchas personas todavía sientan miedo de expresar sus gustos. También reprobó que existan personas que odien a la comunidad LGBTT+.

"Cualquier acto de violencia, de odio contra alguien que tiene una preferencia sexual diferente a la tuya se me hace aberrante, asqueroso y debería de cargar con todo el peso de la ley la persona que atacó a esta mujer, lo siento mucho por la comunidad por esta perdida y que sepan que aunque también hay mucha gente que los discrimina, hay mucha gente que los apoya y que los quiere y conmigo siempre pueden contar", dijo Jiménez en una entrevista que dio a el diario El Universal.

Siendo activista, la cantante se encuentra al tanto de la discriminación que sufren ciertos sectores de la comunidad, en específico, por lo que expresó su apoyo.

"Aunque ya hay más visibilidad, comunidades como la transgénero son comunidades que sufren mucho eso en sus carnes porque son la comunidad menos visible y la menos apoyada, de los que tienen más problemas para reinsertarse a la sociedad después de su cambio o durante el cambio, a mi siempre me ha dado mucha lastima, yo siempre apoyo el cambio, ya lo saben, yo estoy aquí siempre por ustedes", afirmó.

Por su parte, el actor Mauricio Martínez manifestó su enojo por el presunto asesinato de Elizabeth Montaño. "Ella era María Elizabeth Montaño. NO olvides su nombre. NO olvides su rostro. NO olvides que ella luchó para la atención médica de la comunidad LGBT+ NO olvides que ella estuvo desaparecida 10 días. NO olvides que fue asesinada. #JusticiaParaMariaElizabeth #LasVidasTransImportan", escribió junto a unas imágenes de Montaño.