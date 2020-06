Auto involucrado en choque en la Torreón-San Pedro fue robado

Un automóvil de lujo que chocó contra el poste de un semáforo bajo el puente de la Ibero, por la carretera Torreón-San Pedro la madrugada del viernes, resultó con reporte de robo. Todo parece indicar que el conductor logró retirarse antes que llegaran las autoridades.

El Tribunal de Justicia Municipal (TJM) informó que a las 4:15 horas de la madrugada se recibió un reporte sobre un choque debajo del puente vehicular frente a la Universidad Iberoamericana.

Al llegar los peritos de accidentes, encontraron un automóvil Mercedes Benz, color blanco, con placas ENV-5883 del estado de Chihuahua, que se había impactado de frente en la base del semáforo, por lo cual ya no pudo continuar su camino debido a que estaba muy dañado. También el semáforo se dañó.

En el lugar del percance se encontraban ya elementos de Tránsito Municipal y de la Policía Fuerza Metropolitana, quienes informaron a los peritos que de acuerdo a Plataforma México el vehículo tiene reporte de robo, por lo cual ellos se harían cargo de la unidad siniestrada.

Se desconoce si el conductor del Mercedes Benz se lesionó o fue detenido por los elementos policiales, ya que no se informó más al respecto; no fueron requeridos los servicios de la Cruz Roja, ya que no se reportaron heridos.

Los peritos se retiraron del lugar sin realizar el croquis sobre el percance, ante la petición de los elementos policiales que llamaron a una grúa para el retiro y traslado del vehículo al corralón.

Los daños del vehículo no fueron estimados, pero por la magnitud del golpe se dijo que son cuantiosos.

Es probable que los elementos de Fuerza Metropolitana pongan el vehículo a disposición del Ministerio Público para lo que proceda de manera legal.

Reporte de robo

El vehículo chocado tiene reporte de robo: *La unidad de lujo tiene placas del estado de Chihuahua. *Peritos de accidentes acudieron, pero los de Fuerza Metropolitana se hicieron cargo. *Del conductor no se dijo nada y es probable que se retirara del lugar. *Ya se investiga el hecho.