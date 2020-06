El barco es de todos, si se hunde, los fifís también se van a hundir: Morena

Consejeros estatales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila invitan a la ciudadanía a una caravana motorizada en apoyo a la Cuarta Transformación, mejor conocida como la “4T” y que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El contingente que incluye a militantes de La Laguna de Durango, partirá a las 9:30 horas de este sábado 20 de junio del Monumento a Hidalgo, ubicado sobre bulevar Independencia y calle Múzquiz en el municipio de Torreón. Avanzará por la avenida Juárez hasta la calle Torreón 2000 para después incorporarse al bulevar Revolución hasta llegar a la calzada Colón, después darán vuelta por la avenida Matamoros y tomarán la Galeana para llegar a la Plaza Mayor. Después avanzarán por la calle Ramón Corona para concluir en dicho monumento.

Con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se pide que solo vayan dos personas por auto, usando cubrebocas y guardando la sana distancia además de conducir a un máximo de 30 kilómetros por hora y no descender de los vehículos por ningún motivo antes y durante la marcha. Se dio a conocer que se trata de un movimiento pacífico y propositivo por lo que es necesario que los asistentes no respondan a ningún tipo de ofensa o provocación. De igual manera, se aclaró que al término de la caravana no habrá mitin por lo que los vehículos deberán regresar a casa.

La diputada federal, Miroslava Sánchez Galván recordó que durante muchos años, han realizado caravanas y mítines de apoyo a López Obrador por lo que en este momento, consideran que es importante “que se vea que somos un partido de movimiento, que somos gente que se puede movilizar con mucha responsabilidad por el momento de la contingencia epidemiológica”.

La legisladora negó que se trate de un movimiento para “medir fuerzas porque son la oposición moralmente derrotada, lo que queremos es aportar nuestro granito de arena para que la gente sepa que aquí estamos, que estamos bien, que seguimos creyendo en el proyecto y confiando en Andrés Manuel López Obrador”. Lo anterior también en referencia a la manifestación en caravana vehicular que realizó el Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) para exigir la renuncia del presidente de México. “Ellos pueden ser fifís, yo creo que ni todos eh, o sea es más a mentalidad de que yo voy ahí porque no soy fifí pero a lo mejor algún día quiero serlo. Nosotros somos gente de todo tipo eh, si ustedes se fijan, somos amas de casa, somos profesionistas, somos estudiantes, somos obreros, somos campesinos, Andrés Manuel no ganó por unos u otros, ganó porque confiamos todos los sectores de la población en él, como una persona honesta que quiere hacer algo por la gente”, expresó.

En conferencia de prensa ofrecida este viernes, Sánchez Galván reiteró que “no somos fifís, efectivamente, ni queremos ser, tranquilos, lo que queremos es ser ciudadanos congruentes, ¿qué queremos?, que entre todos saquemos este barco adelante, el barco es de todos, si se hunde, los fifís también se van a hundir eh, recordemos el Titanic”.

Finalmente, la diputada dijo “¿quién quiere seguir en un país en donde la corrupción y las redes de complicidad?, yo creo que todos estuvimos hartos de estar siguiendo, viviendo, en una situación tan difícil y no poder hacer nada, porque todos nos dábamos cuenta que había corrupción, que había redes de complicidad, todos nos dábamos cuenta de que nos tocaba pagar la pérdida de los banqueros, se socializaban las pérdidas pero las ganancias nada más eran para ellos, nos hartamos y votamos por otra opción, porque queremos un cambio. Estamos en proceso, esto no es magia, tenemos que seguir trabajando para que el cambio se dé”.