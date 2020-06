María José dará hoy concierto en línea

La cantante mexicana María José reconoció que en este tiempo de confinamiento ha aprendido a "domar sus egos" y a ser más paciente. Además aseguró que está disfrutando como nunca su papel de jueza en La Voz aunque lo suyo es cantar, por lo que prepara un concierto digital.

"Yo he tenido una enseñanza tremenda, en algunas cosas pesadas pero en otras muy enriquecedora. Es una situación (la actual) en la que tienes que aprender a tener paciencia, tolerancia, a domar tus egos, ser creativo y ver hasta donde llegan tus límites", contó a Efe en entrevista telefónica.

Una de esas cosas difíciles que ha tenido que enfrentar fue la cancelación de todos sus conciertos, pues asegura que "le frustra" haber tenido que posponer de forma indefinida sus presentaciones, que llevaría a cabo a lo largo y ancho de México con su gira "Conexión".

"Todo está en puntos suspensivos hasta quien sabe cuando, pero nosotros seguiremos trabajando en este disco. Vamos a sacar uno o dos sencillos más y pronto tendremos junta para pensar en otro disco", narró la cantante que prefiere concentrarse en aquello que pondrá en marcha pronto.

Uno de esos planes a corto plazo es la realización de un concierto virtual que tendrá lugar este viernes desde las redes sociales de Citibanamex a las 19.30 horas (00.30 GMT).

"Es un concierto corto de unas 12 canciones aproximadamente en donde vamos a estar completamente en vivo. Vamos a poder interactuar con la gente, es lo padre, saber que las cosas están sucediendo en ese momento", mencionó la cantante.

Las canciones que interpretará han sido elegidas para complacer el gusto del público y explicó que en su mayoría son éxitos, pues sabe muy bien cuáles son las canciones que más quieren sus seguidores. Además, la cantante consideró que es importante ayudar de alguna forma a reactivar la economía de la industria.

"Hay mucha gente que vive de esto, 'staff', músicos, luces, renta de equipos, etcétera. No sabemos cuándo se va a reactivar de manera presencial y si nosotros podemos hacerlo de manera virtual qué mejor", señaló "La Josa", quien además se siente contenta de tener las redes sociales activas en tiempos de la pandemia.

"Antes criticábamos a las redes sociales porque nos estaban alejando de la vida y ahora es el único medio que nos permite reunirnos y ponernos conectados y al día", aseveró.

Recientemente fueron retomadas las grabaciones del concurso de talentos La Voz México, espacio en el que la cantante fue seleccionada para participar como jueza, cargo que le fascina y que aseguró es su "mero mole" (que se siente como pez en el agua).

"Me encanta, espero que me vuelvan a llamar en todos los siguientes porque estoy feliz y fascinada", dijo María José quien además ha descubierto a través de esta experiencia que tiene "una maestra" dentro de su ser.

"Tengo a mis niños, les enseño, les pregunto cómo se sienten, que no queden dudas. Hasta el productor me dijo que si le daba carta abierta a todos con las dudas no iba a acabar nunca. ¡Pero es que son mis niños!", justificó.

Además de disfrutar su cargo, la también compositora explicó que el que la hayan elegido a ella como "coach" del programa es algo que la hace sentir muy orgullosa, pues lo toma como un reconocimiento a su carrera artística.

"Es un proyecto súper bonito. Siempre fui fan de La Voz por todo el mundo y hemos visto audiciones increíbles, formar parte de eso me hace sentir muy halagada y más cuando te llaman de 'coach' quiere decir que te reconocen también a ti por tu talento y más halagada cuando me escogen los participantes, me siento como pavo real", terminó.