La búsqueda halla talento lagunero

Historia de un crimen: La búsqueda en una serie de Netflix inspirada en el caso Paulette, la niña que el 22 marzo de 2010 desapareció en su propio hogar ubicado en una zona residencial del Estado de México. Días después fue encontrada muerta en su cama, las autoridades no encontraron culpables.

Lo que le ocurrió a la pequeña se ha contado en dicho proyecto de TV que cuenta con las actuaciones de Regina Blandón, Darío Yazbek y un lagunero, José Juan Meraz, quien ha figurado en otros programas como El señor de los cielos y La candidata.

La emisión de Netflix ha conseguido opiniones encontradas en redes. Algunos internautas dicen que les gustó y otros opinan que la trama no debió contar con humor ya que se trata un caso serio.

José Juan Meraz platicó con El Siglo de Torreón sobre tales comentarios y de lo que significa para él, ser parte del proyecto. También contó cómo le ha afectado la contingencia por el COVID-19, la cual le frenó algunos trabajos que tenía en teatro y televisión.

-¿Cómo estás?

Me encuentro bien, casi cumpliendo 100 días de cuarentena, de contingencia y dentro de lo que cabe puedo decir que estoy bien en todos los sentidos y ya con muchas ganas de hacer más cosas.

-¿De qué manera la pandemia afectó tu labor?

Igual que a todo mundo. Considero que ha sido complicado porque en la industria del entretenimiento todo se paró. Estamos padeciendo la falta de proyectos. Iba a comenzar a grabar una serie que se atrasó y es probable que la hagamos hasta octubre; estoy tomando las cosas con filosofía y aprovechando el tiempo para hacer cosas que no había hecho hace mucho.

-¿Cómo y dónde has pasado el confinamiento?

Pasé una parte en Ciudad de México y otra en Gómez Palacio. He aprovechado el tiempo para cosas productivas. Tengo una empresa que no tiene nada que ver con la actuación, es una empresa de medicina cannabica, esto me ha tenido también ocupado y en la cuestión artística he tomado varios talleres, uno de dramaturgia y otro de creación de proyectos artísticos.

-¿Cuéntanos tu experiencia de ser parte de la serie Historia de un crimen: La búsqueda?

Estoy contento de estar en una serie de Netflix con una gran producción y rodeado de muchos amigos actores. Trata de la misteriosa desaparición de una niña en un barrio lujoso del estado de México, desentraña los secretos de lo que sucedió y revela cómo funciona el poder en México entre los más privilegiados.

-El perito "Roberto", que tú encarnas, es, sin duda, pieza clave de la trama, ¿no es así?

Es un personaje clave porque él es el que hace el peritaje de cuántos días tenía de fallecida la niña y ese dictamen cambió con el tiempo, es un personaje que sí existió, pero está totalmente ficcionado es decir, que se juntaron muchos peritos en él.

-¿Cómo te preparaste para personificarlo?

Me basé en cómo hacen su trabajo los peritos, más que en alguien de la vida real.

-¿Qué aporta esta serie al caso a una década de que ocurrió?

Como todas las series que tienen que ver con casos no resueltos o con corrupción siempre va a aportar una visión de lo que no tiene porqué suceder en el mundo. Me parece importante abordar este tipo de narrativas porque en este caso se trata de una tragedia de corrupción política y de búsqueda de justicia que será relevante ahora y en 10 años. Hay muchas interrogantes que permanecen vigentes en este caso.

-Historia de un crimen: La búsqueda cuenta con buenas críticas, pero también hay quienes no les gustó el humor que se maneja, ¿Qué opinas al respecto?

Me parece que todo mundo tiene derecho a opinar lo que ve y lo que siente, sin embargo, la serie está basada en una investigación exhaustiva con mucho rigor y se intentan contar todos los ángulos de una historia que es muy compleja. En algunas ocasiones, la realidad, es tan increíble que cae en la ironía.

-¿Consideras que la impunidad y las inconsistencias que hay en el caso continúan registrándose en la administración de López Obrador?

La verdad es que últimamente no se ha presentado un caso que sea de este tipo y espero que no se presente, para eso se hacen este tipo de series para que las cosas en las que no estamos de acuerdo no sucedan y espero que no se vayan a dar en esta administración.

-¿Confías en que la pandemia cambie a los seres humanos?

Debería, pero aparentemente no tanto. Creo que es una advertencia de que hemos hecho cosas erradas con el mundo, con la naturaleza. Espero que se dé un cambio de conciencia, sin embargo, no creo que ocurra pues hemos visto que muchas personas no hacen caso, no creen o no les interesa el virus. Esto es histórico y espero que no pase de nuevo. Ojalá y veamos las fallas que hemos tenido para poder cambiarlas y mejorarlas.

-¿En qué trabajarás en los siguientes meses?

Nunca paro de trabajar. Cuando se reactive esto creo que todo se moverá rápidamente. Tengo un guión de cine y una obra de teatro que deseo producir. A finales de año espero hacer otra obra. Estoy viendo proyectos con mi manager que es orgullosamente lagunera y es Elvira Richards.

Más de José Juan Meraz

Talento local *Nació en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. * Es egresado de la carrera de actuación del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM. *Ha hecho más de 20 obras de teatro y espera cerrar el año justo con un proyecto teatral. *Fué nominado como revelación masculina en el año 2002 por la Asociación de Periodistas Teatrales (APT).