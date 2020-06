Insuficientes, créditos de 25 mil pesos: Canacintra

Los créditos de 25 mil pesos que prestaba el Gobierno federal no sirvieron a las industrias, ni siquiera a las microempresas, por lo que el fallido programa en la región cerró antes de tiempo, al no completar de interesados suficientes, señaló Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

"Si eres una microempresa y tienes cinco empleados, ni siquiera alcanzas a pagar la nómina, renta, luz, agua, ni siquiera el mes alcanza con los 25 mil pesos del IMSS; no tuvo éxito, el programa cerró antes de tiempo, no completaron gente suficiente que pidiera el crédito, ni siquiera eso", comentó.

En el marco de la pandemia por COVID-19, explicó que las empresas han tenido que recurrir al recorte de personal y a la reducción de distintos gastos, con el objetivo de sobrevivir, luego de tres meses en que las ventas cayeron drásticamente y ahora el periodo que tomará regresar al ritmo de producción que se tenía antes de la contingencia.

Refirió que se ofrecieron créditos con Nacional Financiera y Fira, en coordinación con el Gobierno del estado de Coahuila, sin embargo, indicó que de 85 millones de pesos apenas se han utilizado 39 créditos, que pudieran incrementarse conforme transcurran las semanas y se autoricen más.

Señaló que los apoyos estatales no fueron suficientes, mientras que de la Federación no hubo nada y en el Municipio hubo pocos, sin embargo, indicó que las empresas como tal ya no esperan recursos del Gobierno, sino que buscan la forma de impulsar nuevamente el nivel comercial que traían antes de la pandemia.

"Las empresas ya no están esperanzadas a un apoyo, ahorita lo que estamos buscando realmente es cómo reactivar nuestras ventas, ver cómo podemos modificar líneas de producción, cómo podemos contactar otros clientes, en esa situación estamos", comentó.

Refirió que la economía en el país, y sobre todo en el norte, está totalmente ligada a la de Estados Unidos, donde estiman perder hasta un 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que impactaría de forma muy negativa a México, al norte y a la región.

"Vamos muy en línea con lo nacional, se habla de un 30 a 35 por ciento en la caída en nuestro porcentaje de exportación, a fin de cuentas, es la que representa la mayor exportación del país, por lo que los números van muy de la mano", comentó.