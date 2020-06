Sin licitación, otorgan en Lerdo concesión a empresa de parquímetros

A casi nueve meses de haber cancelado la concesión para el servicio de parquímetros a la empresa Jajomar, ayer el Cabildo de Lerdo, por mayoría, le otorgó nuevamente una concesión. Ediles de Acción Nacional señalan que no se respetó lo que dicta la Ley Orgánica del Municipio al no haber lanzado una nueva licitación; incluso dijeron que no pasó por comisiones.

Aunque inicialmente se limitó el paso de los representantes de los medios de comunicación argumentando que se realizaría la sesión a puerta cerrada, minutos después se permitió el acceso. Con 11 votos a favor y 6 en contra, se aprobó la propuesta presentada por el tesorero municipal, Ricardo Olivares, de otorgar a la empresa la concesión para brindar el servicio de parquímetros. Cabe recordar que fue el 30 de septiembre, durante la primera sesión extraordinaria de cabildo, que se acordó por unanimidad cancelar la concesión a Jajomar. En aquella ocasión, se informó que las comisiones de Obras Públicas, Hacienda, Seguridad y Tránsito y Vialidad, acordaron no establecer una extensión del contrato a la empresa que opera en la ciudad desde el 2011. Ayer, el alcalde Homero Martínez argumentó que entre sus facultades, está el otorgar un plazo hasta el término de su Administración en el 2022. "Lo que pasa es que no fue propiamente una concesión, nada más se le amplió el plazo. De acuerdo a las facultades del presidente, con autorización del Cabildo, se puede dar hasta el 31 de agosto del 2022", explicó el edil, pese a que en la orden del día se explica como una concesión lo que se otorgó a la empresa. Sobre el hecho, el regidor panista Ángel Luna, comentó: "creo que no conoce la ley o hace como que no la conoce (el alcalde)", al explicar que el caso es muy similar a lo que sucedió con la empresa Trash que se encargaría de la recolección de basura. "Aquí lo que hicieron fue una violación flagrante a lo que dice la ley, que señala que los servicios públicos municipales que hayan de concesionarse tienen que lanzarse una convocatoria para que acudan los interesados y se analicen las propuestas", dijo Luna. MODIFICACIONES Con esta nueva concesión, los montos de recaudación cambiaron. Ahora el 30 por ciento de lo recaudado será para el Ayuntamiento y el resto para la empresa, en tanto que de lo recaudado por cuestión de multas será el 60 por ciento para el municipio y el resto para Jajomar. El costo por cajón será de 6 pesos por hora, la cual podría variar de acuerdo a la Ley de Ingresos. El edil recordó que todo lo que se recaude por este servicio será destinado para las becas de los estudiantes de nivel básico.