Descarta Zermeño brote de COVID-19 en Dirección de Limpieza

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, negó durante el jueves que en la Dirección de Limpieza Municipal se haya tenido un brote de COVID-19, luego de que se detectó un contagio en un trabajador del área la semana pasada.

Zermeño precisó que el empleado se encuentra en una condición médica estable, sin síntomas, además de que fue atendido de acuerdo a todos los protocolos correspondientes y se evitó un contagio generalizado entre otros empleados de la dirección. Señaló que no fueron 25 los empleados los que se pusieron en resguardo sanitario ante la detección del caso, tal y como lo informaron fuentes del Sindicato Mayoritario de Trabajadores del Municipio.

"No es ningún brote, a ver, es una persona que dio positivo, ya está bien, debo decirles, ya está bien, las pruebas que se le han hecho a algunos que trabajan con él han salido negativas. A mí lo que me molesta es que si hay un policía que da positivo, si hay un bombero que da positivo, tenemos alrededor de cinco o seis mil personas que trabajan en el Municipio, es lógico que alguien por alguna circunstancia… no hagamos emblemáticos casos que no lo son".

Reiteró que dentro de la estructura del Ayuntamiento se mantienen todos los protocolos de revisión médica, tanto para los trabajadores y colaboradores de la administración, como para la ciudadanía que diariamente debe realizar trámites en los edificios públicos.

"Lo que sí puedo decirles es que somos muy cuidadosos del trabajo de la gente, de las medidas de seguridad que tiene que tener, el Gobierno no puede parar sus actividades, el Gobierno tiene que trabajar, en eso somos corresponsables, hay más de 500 personas que trabajan en el Municipio y que están en sus casas, así es que se le atiende y se le apoya a cualquier persona, de esta persona que me hablas, es asintomático, en este momento está en su casa y está bien", declaró Zermeño Infante.